疫情拖累 康城商場僅租出一半

擬推康城13期黃竹坑站地

涉逾4000伙

港鐵表示，截至2019年底止年度分佔日出康城MALIBU盈餘及The LOHAS攤分物業帶動，錄得約55.31億元利潤。鄧智輝指出，港鐵在未來12個月計劃推出日出康城13期，以至黃竹坑站第5、6期，共涉逾4000個住宅單位。由於香港從來對房屋需求大，因此他對未來樓市保持樂觀。

但是，新冠肺炎疫情已經影響到港鐵的商場人流及租戶生意，鄧智輝指出，港鐵已經提供紓困措施幫助小商戶甚至非政府機構，但是要評估事件對港鐵商場影響，他認為目前仍言之過早。無論如何，公司仍會與商戶進一步商討合作應對疫情。新的日出康城商場目前出租逾一半面積，但是近兩個月的招租受到疫情影響，無論如何，港鐵期望在下半年推出該商場提供服務。在2019年度，受到高鐵（香港段）帶動，來自車站商務和物業租賃業務收入增5%，抵消去年下半年公眾活動對租戶提供租金優惠影響。