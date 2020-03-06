經濟

疫情拖累 康城商場僅租出一半

【明報專訊】港鐵（0066）在香港物業發展方面，在2019年度未受新冠狀病毒肺炎疫情影響，並因為較早前銷售MALIBU等入帳，獲利57.07億元，按年增長1.21倍。集團物業總監鄧智輝表示，仍對未來樓市樂觀，會續推出日出康城13期及黃竹坑站等項目逾4000個單位。反而租務有待與商戶進一步商討面對疫情，其中日出康城商場（圖）招租亦受影響，至今只租出約一半，但會爭取於下半年開業。

擬推康城13期黃竹坑站地

涉逾4000伙

港鐵表示，截至2019年底止年度分佔日出康城MALIBU盈餘及The LOHAS攤分物業帶動，錄得約55.31億元利潤。鄧智輝指出，港鐵在未來12個月計劃推出日出康城13期，以至黃竹坑站第5、6期，共涉逾4000個住宅單位。由於香港從來對房屋需求大，因此他對未來樓市保持樂觀。

但是，新冠肺炎疫情已經影響到港鐵的商場人流及租戶生意，鄧智輝指出，港鐵已經提供紓困措施幫助小商戶甚至非政府機構，但是要評估事件對港鐵商場影響，他認為目前仍言之過早。無論如何，公司仍會與商戶進一步商討合作應對疫情。新的日出康城商場目前出租逾一半面積，但是近兩個月的招租受到疫情影響，無論如何，港鐵期望在下半年推出該商場提供服務。在2019年度，受到高鐵（香港段）帶動，來自車站商務和物業租賃業務收入增5%，抵消去年下半年公眾活動對租戶提供租金優惠影響。

相關字詞﹕黃竹坑站 日出康城 物業總監鄧智輝 港鐵

上 / 下一篇新聞

港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%
美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%
東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務
東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務
美股早段再挫 夜期低水235點
美股早段再挫 夜期低水235點
九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成
九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成
物業重估虧損 九置純利急挫78%
物業重估虧損 九置純利急挫78%
吳天海：香港前景三個「可」
吳天海：香港前景三個「可」
越秀房託去年分派跌13%
越秀房託去年分派跌13%
1個月HIBOR跌至1.28厘
1個月HIBOR跌至1.28厘
恒大2月合約銷售逆市升108％
恒大2月合約銷售逆市升108％
理文造紙純利跌34％ 末期息減13％
理文造紙純利跌34％ 末期息減13％
物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待
物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待
創興逐步恢復分行服務
創興逐步恢復分行服務
以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣
以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣
疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業
疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業
油組再減產 國際油價微跌
油組再減產 國際油價微跌
疫情削需求 空巴擬減產
疫情削需求 空巴擬減產
張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地
張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地
黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸
黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸
盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉
盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉
張宗永：瘟疫可變成政治核彈
張宗永：瘟疫可變成政治核彈
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線
劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線
周顯：監管與攬炒
周顯：監管與攬炒
譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對
譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對
湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓
湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓
葡萄牙兩大城市撤置業投資移民 全國樓價去年炒高逾一成 首都呎價近2400元最貴
葡萄牙兩大城市撤置業投資移民 全國樓價去年炒高逾一成 首都呎價近2400元最貴
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
現樓貨尾5575伙 5個月新低
現樓貨尾5575伙 5個月新低
富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億
富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億
嘉湖本月暫12宗成交 按月同期升兩倍
嘉湖本月暫12宗成交 按月同期升兩倍
先達115呎舖70萬沽 14年蝕16%
先達115呎舖70萬沽 14年蝕16%