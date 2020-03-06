經濟

港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次

【明報專訊】港鐵（0066）昨日公布2019年度業績，受反修例運動影響，香港客運業務錄得5.91億元虧損，為港鐵前身地鐵投入服務逾40年來罕見。集團表示，受新冠肺炎疫情拖累，今年1至2月香港客運量再跌34%，相當於今年首兩個月乘客按年減少逾9000萬人次，直接對經常業務淨利潤造成約13億元影響，需要採取成本控制措施減低所受影響。

明報記者 陳偉燊

除向來為港鐵「現金牛」的香港客運業務罕見錄得虧損之外，由於要為沙中線紅磡站事件作出約20億元撥備，連同昂坪360等，其他業務錄得虧損20.77億元，按年大增逾24倍。反而內地及國際鐵路及收租等業務帶來經常利潤首破10億元大關（見表）、車站租務和收租業務保持輕微增長下，令整體盈利跌幅收窄至25.46%，純利仍達119.32億元。基本盈利達105.6億元，按年減少6.2%，符合分析員預期。每股派末期息0.98元，按年增加3.16%。

每股末期息派0.98元增3.16%

至於疫情的影響，按港鐵綜合1至2月香港鐵路及巴士客運量按年跌34%，以及單計1月份鐵路客運按年跌21.4%計，2月份客運跌近五成，或低見6400萬人次（見圖）。

市民復工復課 影響將減輕

瑞銀昨日則發報告，指港鐵預告今年首兩月受疫情拖累的財務影響13億元，主要為客量下跌的票務損失，當中2月的客量損失高達48%，另包括租務紓困措施。

粗略估計，1月份及2月份所受影響分別達3億及10億元；車務及租務損失各佔70%及30%。隨着市民於3月復工，4月份學校復課，相信所受影響會減輕。該行預期，港鐵會在年內將日出康城6期的銷售收益入帳。其認為港鐵的表現符合預期。

港鐵行政總裁金澤培昨日表示，香港客運業務虧損與去年下半年社會運動影響有關，對港鐵的財務影響多達6億元，但是其鐵路加物業模式有助分散風險。財務總監許亮華補充，港鐵除今次虧損之外，只有地鐵早期投入營運時曾試過虧損。翻查資料，港鐵前身地鐵是在1979年投入服務。因應社運對港鐵的影響總涉資高達23億元，當中一半左右與客運業務受影響有關。至於沙中線延誤涉及13.7億元的項目管理費相關撥備，則未在2019年度帳目反映出來。

「補貼高鐵言之過早」

金澤培稱，高鐵受疫情影響關站，港鐵會否因應客流減少尋求補貼言之過早。面對政府拒付沙中線額外13億元的項目管理費，會否擔心小股東反告政府，他回應，港鐵會與港府商量解決方案，因應公司已按合約處理，相信股東會滿意港鐵的安排。

許亮華強調，就算香港客運虧損，但是港鐵整體現金流及財務健康，因此仍能如常派息，同時日後若要承擔新鐵路線的承建工作，將會再定財務安排。

相關字詞﹕瑞銀 許亮華 金澤培 港鐵

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