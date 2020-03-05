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年輕人可留意大灣區發展機會

【明報專訊】王冠一指出，一個人正確的價值觀，應該是要在社會上作出貢獻，有理想、有承擔、有成就，不可以自私自利、推卸責任，並引述《考經》所說，做人要「揚名聲、顯父母」；他強調上述價值觀才是正道，若非如此，便反映人的本質已變，根基動搖，對當地物業的價值自然有不利影響。

過去近9個月本港先後面對社會運動及新冠疫情衝擊，相信令不少港人信心動搖，不知道未來的發展路在何方？王冠一表示，即使他已年紀不輕，也要想想有何出路，他認為年輕人也要站得高、望得遠，而本港相對上是一個陝隘的小島，若年輕人希望在工業方面發展，可留意大灣區以至內地機會，「本港工業真的不多，若你希望在這方面取得成就，可以到大灣區或內地跑，若不懂得普通話便去學，若不知道有何具體機會，可留意《明報》日後在這方面的報道」。

料中央着力控制內地樓價升勢

目前大灣區以至內地樓價遠低於本港，港人若在當地事業有成，或者賺取在本港工作的收入水平，在當地買樓應該不難。王冠一則認為，內地樓價不止現時基數較低，而且中央領導層料已留意到，一旦樓價過高會為內地社會帶來眾多問題，相信政府將千方百計控制樓價升幅，「若樓價繼續飈升，部分人太富裕便會炫富，貧富懸殊亦不利社會穩定」；若內地樓價在可見的將來維持平穩，亦有利港人在當地置業。

[名人樓市論壇]

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