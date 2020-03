王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住

王冠一在2018年9月的訪問已提到,不少本港父母加按自住物業,用來替子女支付購買新樓所需15%首期,但個別子女根本沒有供款能力,所買的單位日後勢變為銀主盤。他在是次訪問進一步解釋「買樓靠父幹、富二代橫行」為本港帶來的深層次矛盾及社會問題,「雖然當時仍然有部分父母加按物業為子女買樓,所以樓價(即使處於高位)亦未有下跌,但是我已經有一種危機感,每個人都應該靠自己、而非老竇,(否則)我老竇有本事,你老竇無本事,我們未必可以做到朋友,(你會埋怨)點解『你有我無』,目前的社會便變成這樣,點解『你有我無呢?所以你都唔可以有』,便出現『攬炒』囉,對嗎?」

2003年SARS以來,來自內地及國際的資金及人才均大舉流入本港樓市、帶來旺盛需求,惟港府卻未有適時大幅增加土地供應,令過去近17年樓價勁升近5倍,拋離不少港人、尤其是年輕人購買力,住得「貴、擠、細」成為社會問題,王冠一狠批,本港所有問題的罪惡根源在於樓價過高,而樓價不止是經濟問題,亦是政治問題。

住屋屬切身需要 樓價是政治問題

「目前高樓價令不少年輕人感到無希望,因為他們供不起樓,難以結婚生仔;當年我們的『四個現代化』是結婚、買樓、買車及生仔,但現在香港很多人卻失去這些希望,是嗎?……住屋是很切身的需要,作為自住居所,每日你也要在裏面睡覺……屬每個人的基本生活需要之一,『若你無衫著、無飯開、無樓住,你是否會發癲呢?』,退一步來說,若你衣不稱身、食不下咽,或者居住在一個很細的地方,你個人也會變得很狹隘,你會很不開心。故此樓價不止要從經濟的角度去看,而且要從政治的角度去看,因為當你的社會有矛盾有不安的時候,已經出現政治問題。」

王冠一又分享個人置業經驗,指港樓價過去40年有兩個時段曾大跌50%或以上,強調不應誤信「港樓有調整、無大跌」說法,「上世紀80年代初期中英談判期間,本港樓價曾大跌50%,我亦同樣遭遇重大損失,即使付五成首期向銀行借五成按揭,亦被銀行追數,因當時我借錢買的樓不止一層;當時出現的是政治問題,因為很多香港人不相信共產黨、不希望香港回歸中國,而事實上當年內地經濟比較落後,連一個比較有規模的機場也沒有,所以很多香港人賣樓移民。至於另一次樓價大跌周期則是由1997年下半年亞洲金融風暴開始、跟着是2000年科網泡沫、2001年美國9‧11恐襲事件,至2003年SARS,衝擊一浪跌一浪,樓價亦從高位跌近70%」。

部分人太依賴互聯網 失獨立思維

雖然目前本港及全球均被新冠疫情困擾,但暫時股市仍處於相對高位,金融危機尚未出現,王冠一分析,全球大環境是中國正與個別國家進行博弈,當中包括貿易戰、科技戰及金融戰,故此投資者千萬不可掉以輕心。就本港樓價而言,他認為現時最大的憂慮是,隨着近年互聯網及社交媒體盛行,部分港人的本質已出現變化,失去獨立思維。

「十年樹木、百年樹人,種樹10年便可收成,但要100年才可培養出人才,我無意踩低年輕人,但隨着互聯網的出現、社交媒體的出現,有些人已不用自己的腦袋思考,任何事也是按入Google、Yahoo及百度等網站或其他社交媒體去尋找答案,他們覺得某件事是正確,原因是Google說這是正確的,但他們是否真的懂得呢?不懂得……當一個人失去獨立思維時,他便失去自己的價值,甚麼也是別人的價值,並非自己的價值,因為他不懂得判斷,他會以非為是、錯而不認,這樣的話,社會的根基便會動搖,這會否影響其他人來此居住或買樓的意欲呢?」

未來需求減少 長遠供應增加

綜合上述分析,再結合本港的小氣候及世界的大環境,王冠一預測,本港樓價至少從高位回落兩成,甚至可能跌逾五成,故此他認為,即使港人有自住需要,暫時可先租樓住,不須急於入市,「內地政府已堵塞資金來港買樓,故此港樓需求已減少,另外,近月不少港人賣樓移民,供應因此亦增加;而且目前利率已經很低,將來料有升無跌,這世界任何事物升到盡頭必會下跌、跌到底部便將上升(What goes up must go down, what comes down will go up),假如利率往上飈升的話,或者本港經濟不好令兩夫婦其中一個失業供不起樓,也會令樓市供應增加。而且全世界也正在對付中國,而本港作為磨心,這樣的話哪有外來資金來港買樓呢?本港近月社會動盪加上疫情,已七癆八損、元氣大傷,所以即使樓價下跌10%或20%也不要買樓,可以慢慢選擇,最好等樓價下跌40%至50%才去買。

「當年(1980年代初期)的政治問題令樓價大跌一半,而(1997至2003年)連串衝擊也曾令樓價大跌七成,目前本港根基出現動搖,你估計樓價會跌多少呢?而且近年港人愈住愈細,(單位)愈細(呎價)便愈貴,因這樣才能負擔得起(總樓價),但事情不應該是這樣的,所以我近來常說不必急於買樓,現時你買得起的樓你不想住,你想住的樓你又買唔起,所以暫時租樓住才是上策。」

明報記者 葉創成

■有片睇,讀者欲收看完整訪問片段,掃一掃QR Code或登入明報財經網:mpfinance.com

[名人樓市論壇]