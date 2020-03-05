萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌

萊坊發表最新一份的《財富報告》指出，全球100個主要豪宅市場於2019年度平均錄得近2%的樓價升幅，較2018年的1.3%高，但與2013年年增長2.8%尚有一段距離， 而香港豪宅樓價於去年上升2.9%。調查顯示，摩納哥豪宅價格已連續第13年為全球最高，100萬美元（約780萬港元）在摩納哥僅能購買176方呎的豪宅，香港及倫敦分佔第二和第三名，100萬美元分別可購買229方呎及327方呎豪宅。

780萬元只夠買229呎港樓

萊坊執行董事林浩文表示，本港經濟正面臨重大考驗，料將影響財富累積及購買力，預計未來數月住宅成交量和樓價均會下跌，料今年豪宅樓價將跌約10%，而超級豪宅跌幅較小，整體住宅樓價不會懸崖式下跌。

另世邦魏理仕最新發布《2019年亞洲投資者境外房地產投資數據》顯示，去年亞洲投資者於境外商業地產投資額達450億美元（約3510萬港元），按年跌17％，中資於境外商業地產投資活動連續第二年放緩，去年境外總投資額36億美元（280.8億港元），按年減少55%，主要是部分投資者轉至養老地產所致。