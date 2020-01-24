經濟

香港地產

李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」

【明報專訊】新冠肺炎重創零售業，各區吉舖湧現，盛滙商舖基金創辦人李根興逆市求存，個人持有的西灣河商舖，以「一蚊招租」，首要條件是有關生意要在現時肺炎肆虐期間「益街坊」，出售與疫情相關產品。另盛滙持有的民生商舖，部分近期大幅劈租四成吸客。

租戶須從事抗疫生意

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，以「一蚊招租」的商舖位於西灣河筲箕灣道212號禮林大廈地下2A舖，面積約450方呎，以月租1元招租，由今年3月至5月，為期3個月，但有關生意要與新冠肺炎相關，如廉價出售口罩、消毒清潔用品、健康食品、中醫西醫等，並以非牟利機構優先。資料顯示，李氏於2018年3月以1700萬元購入上述商舖，呎價37,778元，而商舖對上租戶為地產代理公司，早前以月租5.5萬元、折合每呎122元招租。

盛滙3舖劈租四成招租

近年積極購入民生商舖的盛滙，亦受疫情影響而劈價招租。據悉，有3個商舖劈租，包括位於旺角通菜街、新蒲崗爵祿街、及大角咀道商舖，首年租金劈租四成，第二年的租金因應市况而再商討續租租金。其中旺角通菜街商舖位於威達商業大廈地下A舖，位於女人街、鄰近登打士街，商舖面積500方呎，盛滙原以月租5萬元放租，現時首年租金每月3萬元，呎租60元。盛滙2018年6月1520萬元購入，若成功以3萬元租出，租金回報2.4厘。

此外，第一太平戴維斯獲委託出售油麻地廟街兩個物業，其中一個項目位於油麻地廟街111至113號，由兩座單號唐樓組成，共用一條樓梯，物業地盤面積約1350呎，可重建為單幢商住大廈或申請建作酒店，業主意向價約1.3億元。另一個廟街12號唐樓，鄰近港鐵站，業主以意向價5500萬元放售。第一太平戴維斯九龍商業銷售部助理董事何賢治稱，上述兩物業放售價屬市價，單一業權唐樓罕有，買家可加入共居概念提升租金收入，或收購鄰近單位以擴大地盤，提高物業重建價值。

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