經濟

香港地產

昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬

【明報專訊】雖然踏入3月後，整體二手市場交投回勇，不過市場仍以減價成交為主，各區屋苑續錄低價成交，其中東涌昇薈有業主為賣樓急套現需蝕讓離場；元朗朗屏8號及長沙灣星匯居則同樣有單位減至新低價沽出。

東涌區交投步伐轉快，區內屋苑昇薈本月首3天已錄得3宗成交。中原分行經理王梓岐表示，昇薈2座高層A室，實用面積1168方呎，屬3房套連儲物房間隔，享海景，原業主於去年4月叫價1600萬元放盤，隨市况回落，屢次將售價下調，至近日因急需資金周轉作換樓之用，故劈價至1320萬元，經議價後，最終以1280萬元成交，實呎10,959元，成交價與最初開價相差320萬元或20%。

他續稱，原業主於2016年4月以1340萬元購入，持貨4年，帳面蝕60萬元或4.5%，惟連同稅項及其他雜費計，料實際蝕讓約120萬元或9%。

朗8開放式360萬 屋苑二手新低

與此同時，中原副區域營業經理王勤學稱，朗屏8號5座低層J室，實用面積202方呎，開放式間隔，原業主開價370萬元放盤，微減10萬元或2.7%後，新近以360萬元沽出，實呎17,822元，做價為屋苑二手市場新低。原業主2016年11月299.8萬元購入，持貨3年多，帳面獲利約60.2萬元或20%。

星匯居3房實呎1.5萬一年新低

至於長沙灣星匯居亦有3房單位減至低市價易手。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，星匯居2座中低層F室，實用面積783方呎，屬3房套連工人套間隔，以1150萬元成交，實呎14,687元，成交價較市價低近一成，呎價屬屋苑近一年新低。原業主2014年1月以760萬元購入，持貨6年，帳面獲利390萬元或51%。

米蘭站前主席放售名鑄2房

另外，尖沙嘴名鑄有2房單位業主亦趁市况好轉放盤。市場消息稱，由米蘭站（1150）前主席姚君達持有的名鑄低層E室，實用面積1016方呎，原則屬2房間隔，於上周叫價2900萬元放盤，屬貼近市價水平，每呎叫價28,543元。業主於2016年6月份以2530萬元購入，持貨近4年，若單位成功以上述叫價沽出，帳面可獲利370萬元或15%。

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