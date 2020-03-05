經濟

香港地產

柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂

【明報專訊】近期不少新盤加佣促銷餘貨，令交投步伐加快。5個貴價新盤昨日合共售出5伙餘貨、單日吸金逾2.43億元；其中新世界（0017）已屆現樓的北角柏蔚山，項目第2座33及35樓實用2058方呎複式戶，透過招標以1.0495億元、呎價5.1萬元售出，創項目新高成交價和呎價紀錄。

除柏蔚山錄得新高價成交外，新世界同系西貢清水灣傲瀧，昨日沽出1伙特色戶，為D座P11室，實用2619方呎另連642方呎天台，成交價6435.4萬元、實呎2.45萬元。

首置客1709萬購THE RICHMOND兩房

至於其他豪宅成交，包括恒地（0012）西半山THE RICHMOND，昨開展新一輪銷售涉10伙，沽出28樓實用468方呎A室2房戶，成交價1709.8萬、實呎3.65萬元，創項目成交價、呎價新高，買家為本地首置客；項目1月開售至今累售51伙，套現逾4.3億元。

另華懋已屆現樓的九龍塘賢文禮士，透過招標售出一伙特色戶，為3座10樓A室，實用1514方呎另連天台，成交價3870萬元、實呎2.55萬元。此外，中信泰富馬鞍山峻源銷情保持穩定，最新售出2座17樓B室，實用922方呎3房戶，成交價1798萬元、實呎1.95萬元。

賢文禮士特色戶3870萬沽

另一邊廂，繼續有新盤買家撻訂離場；恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期本周六開售前夕，1期新錄一宗撻訂，為1A座16樓J室，屬實用223方呎開放式戶，原於2月底以419.8萬元售出，買家新近取消交易，料遭沒收5%訂金涉約21萬元。據本報統計，3月主要新盤暫錄約2宗撻訂。

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