Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價

明報記者 林可為

單計OCEAN MARINI、SEA TO SKY兩盤，單位總數已達1925伙，佔本月有機會登場的3140伙新盤單位的61%，顯示日出康城將成為新盤主戰場。

雷霆：擬本月底前開售

對美國突擊減息半厘，雖然香港銀行暫時未有跟隨，新地副董事總經理雷霆表示，美國減息有機會減輕本港置業者的供樓負擔，當然有利樓市。至於集團旗下提供699伙的Wetland第2期，雷霆指項目剛獲批預售，樓書製作接近完成，計劃本月底前開售。

新地會德豐齊指美減息利樓市

Wetland 第2期提供的戶型與1期相若，惟不設洋房，主打1房和2房單位；項目第1期去年12月首推142伙，折實均呎11388元，全部低於800萬元，並於今年1月疫症在港爆發前開售，極速售近700伙接近清袋，套現45億元。

至於今日首度開放示範單位、單位總數503伙的日出康城OCEAN MARINI，估計將是本月首個開售大盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，美國減息後，相信本港息率將維持低水平，對樓巿有刺激作用。

OCEAN MARINI預計日內將公布開價及接受認購登記，中原地產資深營業董事譚桂貞表示，OCEAN MARINI料將以貼市價開盤，由於擁有海景，相信樓盤仍具相當承接力。會德豐去年已相繼推出日出康城9A期MARINI、9B期GRAND MARINI，至今累售875伙、套現72億元，平均實呎1.59萬元。

SEA TO SKY擬本月開展推廣

此外，長實旗下單位總數達1422伙的日出康城8期SEA TO SKY，為該集團繼2015年初開售日出康城3期緻藍天後，闊別該區5年後，再次在日出康城開售全新住宅盤，早前亦已獲批預售。

長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY的銷售準備工作進展順利，集團正與合作伙伴商討推售安排，希望能盡快推出市場。據了解，長實擬本月內開展SEA TO SKY的宣傳推廣，意味本月底至4月初有機會發售。