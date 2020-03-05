經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人

【明報專訊】今日驚蟄，去茶餐廳食早餐時，路過鵝頸橋，想起有次見到不少女士打小人，有一位女士鬧正在打小人的女人，問點解要打佢？原來打小人的女人才是小三，鬧人的是正印，今次真係世界變。那位正印女士我認識，我唔想佢出醜，於是話我認識的女士差不多全部都被人當小人打過，正所謂不招人妒是庸才，被人當小人打有什麼問題，冇人打才冇面，根本是皮肉不到，打人那位女士才是實質受害人。

阿嫂聽到我講之後很開心走了，我又做了一件好事。其實驚蟄打小人好似美國聯儲局減息救經濟，唔會有實質效果。

和抗疫無關 浪費彈藥

往時大家提到驚蟄，大多數會聯想到打小人，不過今年唔同，全世界受到新冠肺炎病毒蹂躪，疫苗未研發出來，現在唯有寄望驚蟄春雷，驚醒所有蛇蟲鼠蟻一起開餐食病毒、細菌，疫情才有機會被遏止。雖然有人話這是通勝上的傳說，其實傳說是經過統計，或者可以叫做統計學。

去到茶餐廳，見到一個老友在座，佢問聯儲局減息半厘，理論上道指應該狂升，而且在未減息前已經升1293點，但點解在減息後道指不升反跌，收市仲要跌785點咁多。我問老友記唔記得幾十年前，他向現在的老婆求婚，在未求婚之前是極度亢奮，但求婚成功之後反而很失落，知道以後失去自由，又要養家，很多時好消息被確認之後就變成確診，亢奮變成沮喪，不過，這只是道指下跌原因之一。

正確做法：是盡快製疫苗

另外一個原因是減息只是頭痛醫腳，我唔信美國人不知道全球經濟轉壞是因為新冠肺炎病毒肆虐，減息究竟有何作用？正確做法是「圍、堵、追、尋」，盡快製造疫苗，而不是叫國民在家裏等死，待疫情受到控制之後，才減息救經濟。

現在減息，好似驚蟄打小人，收唔到實質效果，反而是浪費彈藥，幾個月之後，當疫情緩和，美國已經無餘力減息救經濟，屆時，聯儲局主席鮑威爾就會覺得太早減息。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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