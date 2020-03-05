經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：想搞活港股應引莊家制

【明報專訊】日前同交易所的朋友食飯，講起有甚麼方法可以增加成交量。我脫口而出：「莊家制。」

莊家制這名詞在普通人聽來，好像很壞，皆因大家都知道，股票做莊是犯法的。但其實，在窩輪市場，莊家已經是合法的，在美國的證券市場，莊家也是合法的，只是香港市場太過落後和迂腐，才不把莊家合法化。

為什麼人們以為莊家是壞人呢？這是因為混淆了莊家和造市。

造市是犯法的，因為這是虛假市場，製造假成交，這就算在香港的窩輪市場，以及美國的證券市場，也是犯法。

有莊家開價 散戶不會逃生無門

但是所謂的「莊家制」，意即有一個莊家，負責開價。無論是買盤，抑或是沽盤，它都有責任要開價，買價和賣價的差額可以很大，但不能不去開價，這就是莊家的責任。這好處，就是令到任何股票，都一定要有成交，散戶不至於有意欲沽股票，而逃生無門。

事實上，現時新股上市的頭一個月，也是有莊家的。我認為，正如窩輪市場需要有莊家，創業板股票也應該有莊家，才准上市，皆因現時很多創業板股票，也沒有成交，逃生無門。

這樣子，細價股找證券行當莊家，每個月付出一二十萬元費用，以2500家上市公司來看，也養活了不少證券行。要知道，現時很多家中小型證券行已經瀕臨執笠了。

[周顯 投資二三事]

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