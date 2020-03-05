經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力

【明報專訊】正當市場憧憬七大工業國（G7）財長會議協調救市，美國聯儲局突然減息半厘，雖然減息在預期之內，但等不及月中的議息會議，太急進觸發市場對疫情及經濟憂慮，令美股大幅波動。多國央行相繼減息，為中國貨幣政策帶來更大彈性，息口敏感行業具支持。

港股先跌後回穩，恒指低開後最多跌246點、低見26,038點反彈，午後曾倒升87點回軟，收報26,222點，跌62點或0.24%；國指升0.35%。美國減息不利銀行業息差，銀行股受壓，並抵消地產、公用、房託等上升，拖累恒指下跌。大市成交1109.7億元，高於60天平均一成，交投保持活躍。

比亞迪守穩 後市仍看高一線

據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份超過一成；陽燭對陰燭為47比53，大市表現參差，買賣盤均沒有明顯優勢。行業方面，整體表現牛皮，個別行業表現較為突破；本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，汽車及相關跌近2%表現最差，其次本地金融、博彩及消閒跌約1%。

撇除藍籌股吉利（0175）無升跌，汽車業全線下跌，比亞迪股份（1211）跌約1%，跌幅相對溫和。比亞迪今年迄今累升超過26%，跑贏一眾行業，表現也明顯勝過緊隨的廣汽（2238），後者累跌逾半成。走勢上，比亞迪周初跌至47元初見支持，保持一浪高於一浪走勢，守穩後市仍看高一線。

上升行業中，內房及物管升近3%表現最強，其次食物飲品升逾2%，燃氣供應升1.4%，各有約九成或以上股份上升。內房及物管做好，焦點在內房股，部分物管股逆市偏軟。內地房產行業除了受惠傾向更寬鬆貨幣環境，亦有望受到穩樓市政策支持。中金指出，內房政策重點正逐步由「渡難關」轉向「托需求」，部分州市已相繼推出公積金貸款購二套房、購房補貼、補貼契稅等穩需求政策，並預計未來有更多城市在因城施策框架下調整政策。

龍湖中線有望反覆上試40元

內房股花樣年（1777）、龍光（3380）、龍湖（0960）昨升逾4%率先向上突破。不過，代表大型內房的恒生內地地產指數，昨升至2月中反彈高位約7500點已遇到阻力，行業是重拾升軌，抑或於7000至7500點橫行，仍有待確認，暫時以後者即橫行上落機會較大。內地房產充滿挑戰，入市宜選更韌性內房股，龍湖的股價一直以來跑贏同業，短線回調料於37元有支持，中線有望反覆上試40元關口；倘若連日低收36元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
投資界指減息非治疫良藥
投資界指減息非治疫良藥
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
2月強積金續跌 人均蝕5042元
2月強積金續跌 人均蝕5042元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
人行：不以房地產刺激經濟
人行：不以房地產刺激經濟
創科去年多賺11% 末期息增16%
創科去年多賺11% 末期息增16%
周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業
周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉
劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
技術取勝：恒地短線有望見底
技術取勝：恒地短線有望見底
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
周顯：想搞活港股應引莊家制
周顯：想搞活港股應引莊家制
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
年輕人可留意大灣區發展機會
年輕人可留意大灣區發展機會