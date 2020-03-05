劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力

港股先跌後回穩，恒指低開後最多跌246點、低見26,038點反彈，午後曾倒升87點回軟，收報26,222點，跌62點或0.24%；國指升0.35%。美國減息不利銀行業息差，銀行股受壓，並抵消地產、公用、房託等上升，拖累恒指下跌。大市成交1109.7億元，高於60天平均一成，交投保持活躍。

比亞迪守穩 後市仍看高一線

據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份超過一成；陽燭對陰燭為47比53，大市表現參差，買賣盤均沒有明顯優勢。行業方面，整體表現牛皮，個別行業表現較為突破；本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，汽車及相關跌近2%表現最差，其次本地金融、博彩及消閒跌約1%。

撇除藍籌股吉利（0175）無升跌，汽車業全線下跌，比亞迪股份（1211）跌約1%，跌幅相對溫和。比亞迪今年迄今累升超過26%，跑贏一眾行業，表現也明顯勝過緊隨的廣汽（2238），後者累跌逾半成。走勢上，比亞迪周初跌至47元初見支持，保持一浪高於一浪走勢，守穩後市仍看高一線。

上升行業中，內房及物管升近3%表現最強，其次食物飲品升逾2%，燃氣供應升1.4%，各有約九成或以上股份上升。內房及物管做好，焦點在內房股，部分物管股逆市偏軟。內地房產行業除了受惠傾向更寬鬆貨幣環境，亦有望受到穩樓市政策支持。中金指出，內房政策重點正逐步由「渡難關」轉向「托需求」，部分州市已相繼推出公積金貸款購二套房、購房補貼、補貼契稅等穩需求政策，並預計未來有更多城市在因城施策框架下調整政策。

龍湖中線有望反覆上試40元

內房股花樣年（1777）、龍光（3380）、龍湖（0960）昨升逾4%率先向上突破。不過，代表大型內房的恒生內地地產指數，昨升至2月中反彈高位約7500點已遇到阻力，行業是重拾升軌，抑或於7000至7500點橫行，仍有待確認，暫時以後者即橫行上落機會較大。內地房產充滿挑戰，入市宜選更韌性內房股，龍湖的股價一直以來跑贏同業，短線回調料於37元有支持，中線有望反覆上試40元關口；倘若連日低收36元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]