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涂國彬 投資先機

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涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展

【明報專訊】金價在大漲後出現大幅回落，短線調整未完，但對後市不用悲觀。新型冠狀病毒疫情持續擴散，世界衛生組織宣布把疫情的風險級別由高升級至非常高。各方下調對全球經濟增長和企業盈利的預測。VIX在上周大漲134.84%至40.11。風險資產面對巨大下行壓力，投資者紛紛拋售，全球股市一片跌勢，大宗商品疲弱。

金價一度受到避險情緒和減息預期刺激，走勢強勁，在2月下旬逼近1700美元一線，但從2月25日開始有明顯的回吐壓力，2月28日更是擴大跌幅，直接跌穿5天、10天和20天線，跌破1600美元，考驗50天線支持，並最終結束兩周連陽和兩個月連陽。

面對疫情對經濟的影響，投資者早就開始提升對美國聯儲局減息的預期，但聯儲局官員試圖降低這樣的預期。

直到疫情惡化，全球市場一片大跌，聯儲局主席終於忍不住出面了，表示疫情對經濟帶來的風險上升，承諾在適當時候採取行動，而投資者認為這是非常明顯的減息信號，3月行動概率非常大，結果聯儲局在日前突然「緊急減息」半厘。美匯指數在2月28日一度跌破98水平，結束3周連陽，短線或有進一步下探空間。

鈀金需求增 後市樂觀

可能有投資者會疑惑，為什麼金價會跌，這往往不會是單個因素所致。一方面，市場極度恐慌，拋售一切資產；另一方面，投資者在股票市場虧了太多，有拋售黃金來應付虧損的需要，包括不少大型基金。一方面，金價一路已經累積不少漲幅，獲利回吐壓力下有調整也可以理解；另一方面，聯儲局減息預期已經在近日金價走勢中表現出來，且目前減息空間不是非常大；再者，金價的表現還和通脹掛鈎，市場預期經濟受影響，甚至出現通縮，那就利淡黃金。現在10年期美債收益率加速下跌，跌穿1厘水平，再創新低。

歷史長河中，黃金和白銀的相關性還是非常高的。白銀在1月下旬及2月上旬沒有跟上黃金上漲的腳步，不過下跌的時候跟的很緊，近日表現波動；2月24日一度跟隨黃金走高，逼近19美元，但隨後便加速下跌，2月28日沽壓加重，一度跌破16.4美元，收跌逾6%。短線還將進行調整，16美元一線有承接。

鉑金下行壓力非常大，2月下旬還一度再次重返1000美元，但從2月20日開始加速下跌，跌穿不少重要支持位，已經失守50天、100天和200天線，連續7日下跌，上周累積11.41%的跌幅，全月挫一成。鉑金回吐了近半年的漲幅，目前測試850美元一線承接。後市要看疫情發展，如果惡化，不排除繼續下探，不過800美元水平支持有力。

走勢強勁的鈀金也面對調整壓力，但在貴金屬市場中表現是強的。

隨着中國企業復工，經濟活動將逐漸恢復，對鈀金的需求增加，後市仍樂觀，可看至3000美元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持上述股份）

永豐金融資產管理董事總經理 markto@wfgold.com

[涂國彬 投資先機]

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