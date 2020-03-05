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經濟
2020年3月5日星期四
技術取勝
投資策略
拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
投資界指減息非治疫良藥
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
2月強積金續跌 人均蝕5042元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
人行：不以房地產刺激經濟
創科去年多賺11% 末期息增16%
周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
技術取勝：恒地短線有望見底
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力
周顯：想搞活港股應引莊家制
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
年輕人可留意大灣區發展機會
技術取勝：恒地短線有望見底
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【明報專訊】粵投中線上試17元（圖）
工行5.6元阻力不輕（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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