劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉

美國聯儲局主席鮑威爾稱，疫情令到經濟風險上升，局方會適時採取行動；市場解讀作他暗示將會減息。

市場處於實物商品拋售狀態

各國央行和組織立刻上演「大救援」行動：IMF和世界銀行發聯合聲明，隨時準備幫助成員應對疫情帶來的經濟挑戰，包括緊急融資，政策建議和技術援助；韓國政府考慮暫時禁止股票市場沽空；意大利政府宣布了36億歐元的經濟刺激計劃；日本央行在3月2日購買了1014億日圓ETF；澳洲央行宣布減息四分之一厘，指標利率減至0.5厘，創紀錄新低；沙特向石油輸出國提出建議一共每日減產100萬桶，以穩定油價。

投資者避險 追入黃金美債

至於美國，上周利率期貨顯示，3月利率不變的機會率是90%，到本周一顯示3月18日減息半厘的機會達100%，結果在周二突然提前緊急減息0.5厘。美股反應似乎是驚多於喜，美股乏力下，投資者避險選擇就只有黃金和美債，因為日圓有奧運會被取消的憂慮拖累經濟。

鮑威爾表示一次減息不足以解決供應鏈的問題，意味短期內再減息。筆者相信，道指在最近兩周急跌4000點後，在市場提前消化減息預期急升的帶動下，短期美股低位已見，但投資者需要認清救市目的為穩定市場，而非製造升市，減息意味經濟下行的風險正在增加。

股市急挫迫使央行減息

以往書本上學的經濟理論，減息可令股市向上，油組減產令油價上升；從最近兩周環球金融市場可見，實際情况是股市急挫迫使央行減息，油價急插威脅油組減產，其原來因果關係已經變質，投資者可以此為鑑，更易掌握市場節奏，才不會被牽着鼻子走。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]