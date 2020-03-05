經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉

【明報專訊】上周五盤中曾出現黃金與美股同時暴跌的情况，市傳有機構投資者沽售黃金套現，為了流動性需求，以彌補股市急挫帶來的追加保證金壓力；加上黃金上周急升超買，要修正此前的暴漲；投資者亦憂累新冠狀病毒肺炎疫情的蔓延，市場處於實物商品拋售的狀態，資金爭相流入債市，10年期美債息率更曾跌破1厘，創歷史低位。

美國聯儲局主席鮑威爾稱，疫情令到經濟風險上升，局方會適時採取行動；市場解讀作他暗示將會減息。

市場處於實物商品拋售狀態

各國央行和組織立刻上演「大救援」行動：IMF和世界銀行發聯合聲明，隨時準備幫助成員應對疫情帶來的經濟挑戰，包括緊急融資，政策建議和技術援助；韓國政府考慮暫時禁止股票市場沽空；意大利政府宣布了36億歐元的經濟刺激計劃；日本央行在3月2日購買了1014億日圓ETF；澳洲央行宣布減息四分之一厘，指標利率減至0.5厘，創紀錄新低；沙特向石油輸出國提出建議一共每日減產100萬桶，以穩定油價。

投資者避險 追入黃金美債

至於美國，上周利率期貨顯示，3月利率不變的機會率是90%，到本周一顯示3月18日減息半厘的機會達100%，結果在周二突然提前緊急減息0.5厘。美股反應似乎是驚多於喜，美股乏力下，投資者避險選擇就只有黃金和美債，因為日圓有奧運會被取消的憂慮拖累經濟。

鮑威爾表示一次減息不足以解決供應鏈的問題，意味短期內再減息。筆者相信，道指在最近兩周急跌4000點後，在市場提前消化減息預期急升的帶動下，短期美股低位已見，但投資者需要認清救市目的為穩定市場，而非製造升市，減息意味經濟下行的風險正在增加。

股市急挫迫使央行減息

以往書本上學的經濟理論，減息可令股市向上，油組減產令油價上升；從最近兩周環球金融市場可見，實際情况是股市急挫迫使央行減息，油價急插威脅油組減產，其原來因果關係已經變質，投資者可以此為鑑，更易掌握市場節奏，才不會被牽着鼻子走。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

上 / 下一篇新聞

拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
投資界指減息非治疫良藥
投資界指減息非治疫良藥
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
2月強積金續跌 人均蝕5042元
2月強積金續跌 人均蝕5042元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
人行：不以房地產刺激經濟
人行：不以房地產刺激經濟
創科去年多賺11% 末期息增16%
創科去年多賺11% 末期息增16%
周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業
周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
技術取勝：恒地短線有望見底
技術取勝：恒地短線有望見底
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力
劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力
周顯：想搞活港股應引莊家制
周顯：想搞活港股應引莊家制
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
年輕人可留意大灣區發展機會
年輕人可留意大灣區發展機會