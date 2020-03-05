減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%

富國料業界利潤下調10%

央行減息往往擠壓銀行從放貸業務賺取的利潤。聯儲局去年3次減息已擠壓銀行的貸款息差，銀行業界原預期今年聯儲局的利率大致按兵不動，並憧憬穩定的美國消費者借款將繼續支撐銀行業利潤。不過疫情蔓延顛覆了這些假設，令主要央行再陷減息潮。

富國銀行分析師將其對銀行業的利潤預期下調約10%，並警告若情况惡化，該行業的利潤預期可能被下調25%。今年以來股價累跌兩成的美銀，是美國最大的消費銀行之一，對減息相對敏感。美銀在之前的監管文件稱，若聯儲局減息1厘，就可能令美銀的2019年淨利息收入減少65.4億美元，減幅約13%。

影響投資收益 保單或再定價

減息也令保險業受到衝擊。影響最嚴重的保險商，是那些擁有大量個人人壽保險業務的公司。壽險公司通常持有長年期高質量債券，以滿足監管標準。債券孳息率的下行走勢，將拖累其投資收益。

投資收益是保險商利潤的重要部分。雖然低利率使投資組合中的債券價格上行，但保險商往往採取買入並持有的投資策略，通常需要那些持有時間更長的債券的收益創造營業利潤。若利率長期保持在極低水平，保險商可能被迫對保單和退休儲蓄年金重新定價。

（華爾街日報）

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