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市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈

【明報專訊】聯儲局突然宣布減息半厘後，避險資產需求增加，美國10年期國債孳息率跌穿1厘，是有紀錄以來首次（見圖）。CME Group利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局在4月會議再減息0.25厘的概率有五成以上。部分分析更預期，聯儲局在本月會議仍會減息。不過由於昨公布的美國數據理想，加上美國前副總統拜登在「超級星期二」的民主黨總統提名戰取得優勢，且紐約前市長彭博宣布退選支持拜登，刺激道指早段升逾600點，標普500指數及納指升幅也在2%以上。

三菱日聯金融集團（MUFG）的分析指，拜登扭轉劣勢，緩和市場對民主黨立場趨向激化的擔憂，有助化解美元部分的下行風險。路透分析指，聯儲局減息觸發主要央行的減息潮，加拿大央行昨宣布減息半厘，將指標利率下調至1.25厘，並預示需要時將擴大寬鬆。

加拿大跟減息 預示或加碼放水

加拿大對上一次減息半厘已是2009年3月，當時環球經濟陷入衰退。加拿大央行昨表示，疫情導致商業活動急劇下降，並導致供應鏈中斷，拖低大宗商品價格，並導致加元貶值。隨着疫情惡化，商業投資及消費者信心將可能轉差，恐首季度加拿大經濟表現將比原先預期差。

歐洲央行、英倫銀行及日本央行等多家短期內將舉行議息會議的央行，亦可能隨聯儲局減息。日本央行行長黑田東彥昨表示，原預計日本在1月至3月經濟復蘇，但疫情造成遊客減少，打擊出口及消費，「有必要充分意識到」疫情擴大對經濟的影響，盼根據需要採取恰當的應對，暗示有意在金融市場陷入混亂時加碼寬鬆。

日央行：疫情打擊旅業消費

韓國央行行長李柱烈昨表示，通過貨幣政策來降低疫情造成的損失效果有限，必須考慮與其他政策協調，不過他強烈暗示未來可能下調利率。他說，聯儲局減息後，美國的政策利率已降低至與韓國水平相若，未來貨幣政策需考慮到外圍減息等因素。

歐元區貨幣市場數據顯示，歐洲央行下周將有90%的概率，將其目前為負0.5厘的存款利率再下降0.1厘。瑞穗證券分析指，由於聯儲局的寬鬆程度可能超越歐洲央行，歐元兌美元一度高見1.12，接近兩個月高位。澳新銀行（ANZ）預期，英倫銀行亦將在3月26日的會議減息0.25厘。野村證券更預期，英倫銀行本周將緊急減息。

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，她支持減息是因為美國經濟中期前景出現新的不確定性，目前已看到旅遊業的影響，且將看到上半年經濟活動有所減少。不過昨公布的數據未見疫情的影響。俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位，在2月增18.3萬個，遠高於分析師預期。此外，美國2月ISM非製造業指數亦升至57.3，為去年2月以來高位。

歐央行90%機率擴大負利率

花旗經濟師預期，聯儲局將在本月中的會議再減息半厘，又或在3月及4月會議各減息0.25厘。美銀和高盛也預期，聯儲局本月和下月各減息0.25厘。高盛又下調對布蘭特原油的價格預測，認為減產及主要央行減息，不足以阻止疫情爆發導致的需求下降所造成的庫存上升。

高盛預期，布蘭特原油價格將在下月將降至每桶45美元，較此前預測低8美元。不過油組領袖沙特呼籲油組與盟友在今次會議中減產逾100萬桶，布蘭特期油價格昨升逾1%，紐約期油價格升逾2%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕聯儲局 加拿大央行 減息 油價 債息 美股

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