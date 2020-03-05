經濟

郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴

【明報專訊】康宏環球（1019）股東內鬥案在高等法院經2018年及2019年聆訊後，撤銷康宏股東郭曉群要求推翻主席陳志宏，於2017年12月29日公司股東特別大會上指其股份投票權無效的決定。高院法官夏利士昨日頒判辭解釋理由，其判辭指，郭曉群未能舉證證明陳志宏剝奪其投票權的決定屬「惡意（Bad Faith）」，故判郭敗訴並須付堂費。

指郭未能舉證剝奪投票權屬「惡意」

法官表示，郭曉群指控康宏及陳志宏一方，在當時的股東特別大會是「有計劃地」針對他，並意圖維護康宏時任董事會，避免主要股東富邦金融蔡氏失去對康宏的控制權。但在圍繞康宏的主要案件仍在進行時，法官認為法院不應改變康宏董事會的構成，亦不會去界定郭曉群是否真正實益擁有康宏股份，因此在今次案件中，主要會就陳志宏當日在股東會上裁定郭曉群投票權無效的決定，進行審理。

法官指出，郭曉群一方的律師提出理據稱，理論上股東大會主席應該容許股東投票的說法，並不合理。他認為真正的問題應是，陳志宏當時有否聽從執行董事吳榮輝的說話去行事。根據陳志宏的作供，法官得悉陳當時剛獲委任康宏主席不久，因此他對陳志宏未能掌握及解釋郭曉群一方手上康宏股份的來龍去脈，不覺驚奇。

法官更質疑，郭曉群一方未能提供更多證據，證明陳志宏事前聲稱不知道之前入稟高院指控33人、要求裁定康宏過往配股無效的朱曉燕，與吳榮輝有同居關係的說法有說謊的成分；亦未能提供進一步證據，確定陳志宏在有人獻計下力阻郭氏投票。因此他判定原告郭曉群一方敗訴，亦未能證明陳志宏的決定屬「惡意」，判郭曉群一方須付堂費。

相關字詞﹕朱曉燕 吳榮暉 夏理士 陳志宏 郭曉群 康宏環球

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