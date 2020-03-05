經濟

周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業

【明報專訊】新冠肺炎疫情由1月下旬起快速擴散，中港兩地零售行業大受打擊，周大福（1929）昨公布，截至今年2月底止兩個月，港澳地區零售值按年大跌六成，同店銷售亦跌59%，內地零售值更是自2016年7至9月以來首次出現跌幅。集團指出，業務無可避免受疫情影響，截至2月底，內地及港澳市場已有70%及64%的零售點恢復營業，如有需要會再作公布。

明報記者 蕭嘉聰

周大福昨日收市報6.67元，升0.3%，由1月中高位8.5元計，該股已累跌逾兩成。期內，集團港澳零售值按年下跌60%，同店銷售及銷量分別跌59%及61%；內地零售值按年下跌42%，同店銷售及銷量分別跌49%及52%。

按產品劃分，港澳市場黃金產品同店銷售跌幅最大，按年跌61%，珠寶鑲嵌首飾同店跌57%，內地黃金及珠寶鑲嵌首飾同店分別跌53%及50%。

集團指出，為配合當地政府嚴控病毒蔓延措施，大部分內地及港澳零售點分別自1月底及2月初起暫時停業，業務無可避免地受影響。

截至2月29日，中國內地及港澳分別約70%及64%零售點恢復營業，內地電商業務零售值期內按年下跌24%，銷量亦跌36%。據周大福官網，內地、香港及澳門分別有3636個、91個及18個零售點。

內地七成零售點恢復營業

另外，周大福位於順德及深圳的生產設施在取得當地政府的許可後，已逐步恢復營運，武漢智造生產中心繼續暫時停業直至另行通知。集團強調，中心主要生產主流黃金產品，佔集團珠寶生產約15%至20%，期內已將生產重新分配至順德及深圳的廠房，其產能足夠支持業務。

集團表示，農曆新年前已預備存貨以滿足節日需求，但期內消費氣氛疲弱，加上需求放緩，預計短期內存貨將處於較平時高的水平。

2月員工額外發放1天有薪假

周大福上月曾稱，受疫情影響，港澳有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間至晚上7時，至另行通知，現階段沒有裁員計劃，會採取靈活彈性的部署，安排前線員工放6日年假，以及到其他分店工作。此外，集團2月向每位員工額外發放1天有薪「在家學習假」，透過線上工具在家學習。不過，前線員工2月上班時間均有所縮短，沒有超時工作，不符合該獎勵津貼的發放原則。

相關字詞﹕零售寒冬 零售業 電商 周大福 新冠肺炎 裁員 農曆新年

上 / 下一篇新聞

拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
投資界指減息非治疫良藥
投資界指減息非治疫良藥
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
2月強積金續跌 人均蝕5042元
2月強積金續跌 人均蝕5042元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
人行：不以房地產刺激經濟
人行：不以房地產刺激經濟
創科去年多賺11% 末期息增16%
創科去年多賺11% 末期息增16%
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉
劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
技術取勝：恒地短線有望見底
技術取勝：恒地短線有望見底
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力
劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力
周顯：想搞活港股應引莊家制
周顯：想搞活港股應引莊家制
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
年輕人可留意大灣區發展機會
年輕人可留意大灣區發展機會