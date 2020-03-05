周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業

明報記者 蕭嘉聰

周大福昨日收市報6.67元，升0.3%，由1月中高位8.5元計，該股已累跌逾兩成。期內，集團港澳零售值按年下跌60%，同店銷售及銷量分別跌59%及61%；內地零售值按年下跌42%，同店銷售及銷量分別跌49%及52%。

按產品劃分，港澳市場黃金產品同店銷售跌幅最大，按年跌61%，珠寶鑲嵌首飾同店跌57%，內地黃金及珠寶鑲嵌首飾同店分別跌53%及50%。

集團指出，為配合當地政府嚴控病毒蔓延措施，大部分內地及港澳零售點分別自1月底及2月初起暫時停業，業務無可避免地受影響。

截至2月29日，中國內地及港澳分別約70%及64%零售點恢復營業，內地電商業務零售值期內按年下跌24%，銷量亦跌36%。據周大福官網，內地、香港及澳門分別有3636個、91個及18個零售點。

內地七成零售點恢復營業

另外，周大福位於順德及深圳的生產設施在取得當地政府的許可後，已逐步恢復營運，武漢智造生產中心繼續暫時停業直至另行通知。集團強調，中心主要生產主流黃金產品，佔集團珠寶生產約15%至20%，期內已將生產重新分配至順德及深圳的廠房，其產能足夠支持業務。

集團表示，農曆新年前已預備存貨以滿足節日需求，但期內消費氣氛疲弱，加上需求放緩，預計短期內存貨將處於較平時高的水平。

2月員工額外發放1天有薪假

周大福上月曾稱，受疫情影響，港澳有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間至晚上7時，至另行通知，現階段沒有裁員計劃，會採取靈活彈性的部署，安排前線員工放6日年假，以及到其他分店工作。此外，集團2月向每位員工額外發放1天有薪「在家學習假」，透過線上工具在家學習。不過，前線員工2月上班時間均有所縮短，沒有超時工作，不符合該獎勵津貼的發放原則。