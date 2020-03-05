創科去年多賺11% 末期息增16%

該集團展望，冀進軍嶄新的地板護理業務電池平台，並預期充電式產品技術將可擴展至新產品類別。同時，發展工業用MILWAUKEE MX FUEL設備系統，以便進軍輕型建築設備領域。

德昌預告全年度營業額下滑

創科去年全年總銷售達77億美元，按年增長9.2%，當中電動工具業務銷售額達68億美元，按年增長13%，該分部盈利達6.63億美元，按年增長10.83%。北美及歐洲的營業額分別達59.09億及11.6億美元，佔整體業務77.08%及15.14%。

此外，德昌電機（0179）表示，內地的生產及組裝營運已復工，卻未全面恢復至正常，全球的生產營運不受影響。公司預期截至3月底止年度第四季度營業額，會比1月初預測低約6000萬至8000萬美元，下半年度的營業額將較上半年度低約2%至3%。故此，全年度預期營業額約31億美元，則較上一年度減少約3%至4% 。