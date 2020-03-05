人行：不以房地產刺激經濟

【明報專訊】人民銀行前日會同財政部、銀保監召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會，會議重申國家主席習近平近日於中央政府治局會議對樓市調控的立場，堅持「房住不炒」定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性及穩定性。
廣州駐馬店市鬆綁措施急煞
中央多次表示樓市調控方針不變，與部分地方政府欲鬆綁政策以支援受疫情打擊的經濟不無關係。近期各地公布一系列穩經濟措施，但有城市因為措施中包含鬆綁房地產而被叫停。其中，四大一線城市之一的廣州於前日發布48條抗疫措施，其中包括商業及辦公類地產項目取消限購，但當晚整份文件在官網上已被刪除；昨日市政府解釋，是因為政策細則需要重新制定，暫時還沒明確才將文件下架。內媒《財聯社》報道更稱，文件被撤下，正是因為關於地產的條例細節要調整，至於其他措施則未變。
無獨有偶是，上月21日河南省駐馬店市也發布促進房地產政策文件，提及首次置業的公積金貸款最低首付比例由30%下調至20%，被內媒指為首個放鬆調控的城市，但一周後河南省政府通報，直接約談駐馬店市政府主要負責官員，要堅持「房住不炒」，相關文件也被刪除。
除了重申中央「房住不炒」立場，人行在會議上亦提出，穩健貨幣政策要更加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放LPR改革潛力；用好3000億元（人民幣‧下同）專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精準支持；加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持，強化重點領域和薄弱環節的金融服務，助力復工復產；加強中小企金融服務建設，用好5000億元再貸款再貼現專用額度和3500億元政策銀行專項信貸額度，加大對中小企業等領域的普惠資金支持。