人行：不以房地產刺激經濟

廣州駐馬店市鬆綁措施急煞

中央多次表示樓市調控方針不變，與部分地方政府欲鬆綁政策以支援受疫情打擊的經濟不無關係。近期各地公布一系列穩經濟措施，但有城市因為措施中包含鬆綁房地產而被叫停。其中，四大一線城市之一的廣州於前日發布48條抗疫措施，其中包括商業及辦公類地產項目取消限購，但當晚整份文件在官網上已被刪除；昨日市政府解釋，是因為政策細則需要重新制定，暫時還沒明確才將文件下架。內媒《財聯社》報道更稱，文件被撤下，正是因為關於地產的條例細節要調整，至於其他措施則未變。

無獨有偶是，上月21日河南省駐馬店市也發布促進房地產政策文件，提及首次置業的公積金貸款最低首付比例由30%下調至20%，被內媒指為首個放鬆調控的城市，但一周後河南省政府通報，直接約談駐馬店市政府主要負責官員，要堅持「房住不炒」，相關文件也被刪除。

除了重申中央「房住不炒」立場，人行在會議上亦提出，穩健貨幣政策要更加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放LPR改革潛力；用好3000億元（人民幣‧下同）專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精準支持；加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持，強化重點領域和薄弱環節的金融服務，助力復工復產；加強中小企金融服務建設，用好5000億元再貸款再貼現專用額度和3500億元政策銀行專項信貸額度，加大對中小企業等領域的普惠資金支持。