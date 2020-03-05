經濟

人行：不以房地產刺激經濟

【明報專訊】人民銀行前日會同財政部、銀保監召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會，會議重申國家主席習近平近日於中央政府治局會議對樓市調控的立場，堅持「房住不炒」定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性及穩定性。

廣州駐馬店市鬆綁措施急煞

中央多次表示樓市調控方針不變，與部分地方政府欲鬆綁政策以支援受疫情打擊的經濟不無關係。近期各地公布一系列穩經濟措施，但有城市因為措施中包含鬆綁房地產而被叫停。其中，四大一線城市之一的廣州於前日發布48條抗疫措施，其中包括商業及辦公類地產項目取消限購，但當晚整份文件在官網上已被刪除；昨日市政府解釋，是因為政策細則需要重新制定，暫時還沒明確才將文件下架。內媒《財聯社》報道更稱，文件被撤下，正是因為關於地產的條例細節要調整，至於其他措施則未變。

無獨有偶是，上月21日河南省駐馬店市也發布促進房地產政策文件，提及首次置業的公積金貸款最低首付比例由30%下調至20%，被內媒指為首個放鬆調控的城市，但一周後河南省政府通報，直接約談駐馬店市政府主要負責官員，要堅持「房住不炒」，相關文件也被刪除。

除了重申中央「房住不炒」立場，人行在會議上亦提出，穩健貨幣政策要更加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放LPR改革潛力；用好3000億元（人民幣‧下同）專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精準支持；加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持，強化重點領域和薄弱環節的金融服務，助力復工復產；加強中小企金融服務建設，用好5000億元再貸款再貼現專用額度和3500億元政策銀行專項信貸額度，加大對中小企業等領域的普惠資金支持。

上 / 下一篇新聞

拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調
投資界指減息非治疫良藥
投資界指減息非治疫良藥
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
港2月PMI跌至33.1 差過SARS
2月強積金續跌 人均蝕5042元
2月強積金續跌 人均蝕5042元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」
創科去年多賺11% 末期息增16%
創科去年多賺11% 末期息增16%
周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業
周大福首兩月港澳零售挫六成 上月底64%零售點恢復營業
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
郭曉群控康宏主席剝奪投票權敗訴
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
《王國紀元》收入降 IGG去年少賺近13％
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
市場押注美4月再減息 拜登初選領先就業理想 道指早段急彈
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
減息損盈利 美銀行股一周跌8.4%
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
哈利波特積木熱賣 LEGO去年收入新高
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
張兆聰：土地供應減 本地地產中線看好
劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉
劉宇亮：環球大救援 金融市場因果逆轉
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
李曉佳：新冠肺炎的蝴蝶效應？
技術取勝：恒地短線有望見底
技術取勝：恒地短線有望見底
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
涂國彬：貴金屬續調整 關注疫情發展
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
看好口罩商機 合寶豐年撲機器
劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力
劉思明：內房充滿挑戰 龍湖有韌力
周顯：想搞活港股應引莊家制
周顯：想搞活港股應引莊家制
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
湯文亮：減息救經濟 如驚蟄打小人
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
Wetland 2期批預售 5盤3140伙如箭在弦 OCEAN MARINI今開放示範單位 日內開價
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
柏蔚山複式逾億沽 實呎5.1萬雙破頂
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
昇薈3房套1280萬沽 4年實蝕120萬
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
李根興西灣河450呎舖「一蚊招租」
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
萊坊：港豪宅全球次高 料樓價不會懸崖式下跌
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
王冠一：港樓跌兩成也不買 供求改變內外交困 籲暫租樓住
年輕人可留意大灣區發展機會
年輕人可留意大灣區發展機會