東亞檢討資產組合 Elliott願「停火」

研潛在策略交易 可提升價值

東亞指出，此次檢討將專注識別潛在策略性交易，將可提升該行現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略替代方案。該行已聘請高盛為財務顧問，將於6月30日之前公布檢討的最新情况。東亞聯席行政總裁李民橋及李民斌在聲明中表示，為提高該行資本效率和提升股東價值，將審視該行組合中資產能否配合該行策略，和衡量資產的價值。

聲明還引述Elliott聯席行政總裁兼聯席投資總監Jonathan Pollock表示，該行支持東亞將進行的全面策略性檢討，相信將可創造顯著的價值，並期待繼續與管理層和董事會就增加股東價值的機會進行對話。

東亞暗示將處理非核心資產，惹來投資者憧憬。事實上，自Elliott在2015年初狙擊東亞後，東亞已頻頻出售非核心業務，例如2015年以6.7億元向台灣永豐金出售港台證券業務，2016年以64.7億元出售投資者服務公司卓佳，2017年以10.8億元出售領達財務部分中港資產。在2018年10月和今年1月亦分別出售印尼和柬埔寨業務的持股等。

東亞聲明稱獲Elliott支持

Elliott目前持有東亞約8%股份，為第四大股東。Elliott與東亞的訴訟始於2015年，當年2月Elliott質疑東亞向三井住友配股的決定，並入稟香港高等法院要求東亞公開決定配股的內部文件，其後更獲判勝訴。

2016年2月，Elliott發表公開信，指東亞行政團隊管理不善且故步自封，企業管治和業績長期欠佳，惟其規模及品牌對潛在收購者具有吸引力，要求東亞董事會探索用適當溢價出售銀行的方案，不過被東亞主席李國寶拒絕。同年7月，Elliott向高院入稟東亞及其董事局，提「不公平損害」呈請，直至昨才表示會暫停訴訟程序。