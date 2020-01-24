經濟

3搶先推5G 出機月費最多近千元 基本100GB盛惠388元

【明報專訊】和記電訊香港（0215）昨日率先公布5G月費詳情。集團去年12月中預告月費「由300元起跳」，昨日揭盅的基本5G月費計劃，以最小100GB數據用量計，標準月費為388元，連同行政費則逾400元。不過，如果用戶以出機上台的形式，標準月費最高逼近千元。

明報記者 葉子晴

集團行政總裁古星輝表示，3香港將於4月1日推出5G服務，並爭取在今年底前覆蓋至全港各區。本報昨日亦有向其餘3間電訊商查詢5G月費詳情，獲回覆指正研究有關收費方案，會適時公布詳情。

4月推 冀今年底覆蓋全港

集團所公布的5G月費計劃，主要分為直接申請SIM及出機上台兩類型。在直接申請5G SIM計劃下，100GB及200GB標準收費分別為388元及688元；出機上台計劃下，100GB及200GB的標準收費則分別為638元及938元（見表），所有計劃另需加上行政費，以3官網顯示行政費為18元計，即基本月費實際為406元及706元，而買機上台則最高達956元。古星輝認為，雖然5G月費看似較4G月貴，但以每GB計單價反而較4G初推出時便宜。

至於5G網絡覆蓋範圍，集團指，服務首階段主要覆蓋室內範圍，當中包括香港會議展覽中心、置地公司旗下甲級商廈、長實（1113）旗下主要商場、機場及特選3Shops等室內熱點。古星輝表示，集團初期的5G發展會以3.5吉赫頻譜為主，將逐步透過重整2100兆赫頻譜，使因被衛星服務佔用而成為「5G禁區」的大埔、赤柱等地，亦可使用5G網絡，預期可在年底前實現18區全覆蓋。古星輝認為，疫情對5G上客速度不會有太大影響，因為市場上對5G服務已累積一定需求，不過會密切留意市場情况再作調整。他續指，疫情短期內對5G手機供應鏈雖然會有一定影響，但相信隨疫情緩和後，供應鏈將迅速恢復，屆時將有不同價格的5G手機推出，所以依然持審慎樂觀態度。

稱疫情對5G上客速度影響不大

另外，他表示，因應5G月費較高，市場對每用戶平均收入（ARPU）提升會有合理期望，不過預計初期5G客戶只是佔少數，因此對ARPU影響有限，需等到未來數年5G普及後，才會對ARPU有正面作用。除和記電訊外，香港電訊（6823）上月中公布業續亦提及將在4月推出5G服務，惟未有公布收費詳情。

本報昨向香港電訊查詢，集團稱會適時公布服務計劃，並展示5G真實速度。數碼通（0315）就稱，未來5G的服務收費可以有多種方案，如根據數據、時延來收費，而集團的5G月費將會具競爭力；中移動香港指，正研究方案，有決定後便會公布。

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