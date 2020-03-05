經濟

2月強積金續跌 人均蝕5042元

【明報專訊】隨着新冠肺炎疫情爆發，中港股市波動，2月強積金繼續錄得負回報。理柏公布截至2月29日的強積金數據，414隻強積金基金平均回報率跌2.27%，是自去年5月以來最大的單月跌幅。以去年12月底強積金總淨資產值9695億元，及436.5萬計劃成員計算，人均約蝕5042元。

日股表現最差 回報跌9.2%

理柏強積金數據顯示，日本股票基金表現最差，整體回報率錄跌9.18%（見表），是自2018年10月貿易戰糾紛緊張時期以來最大的單月跌幅（跌9.36%）；其次歐洲及美國股票基金亦為重災區，分別跌8.26%及8.25%，跌幅均超越過去7年來的低位。當中宏利「日本股票基金」下跌10.08%，匯豐及恒生的「美國股票基金」均跌9.9%；而市場獨有的醫療保健股票基金（宏利）回報亦虧損7.16%；環球股票及港元混合型基金普遍見紅。

不過，中國及香港股票基金由1月急轉直下轉為正回報，上月整體分別升1.32%及0.16%，當中以匯豐「中國股票基金」及恒生「中國股票基金」表現最好，單月回報率均升2.33%；港股基金中則以永明金融「施羅德強積金香港投資組合」及「香港股票投資組合」較佳，回報率均升0.87%。

港元債券回報率按月升1.8%稱冠

部分港股基金仍然錄得負回報，包括永明「香港股票基金」、景順「中港股票基金」、匯豐及恒生的「恒指基金」等，但跌幅介乎0.3%至0.6%。整體而言，港元債券表現最優勝，按月回報率升1.79%；環球債券亦升1.03%。

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