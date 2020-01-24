港2月PMI跌至33.1 差過SARS

港首季經濟衰退恐加劇

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw指出，2月份PMI急跌至歷史低位，對香港的私營經濟亮起紅色警示。本港企業早前經歷反修例風波及中美貿易摩擦，現在則為應對疫情，致業務與新增銷售以破紀錄速度下滑。

綜觀過去兩個月，平均PMI為39.9，預警本港首季經濟的衰退將會加劇，政府的政策支援迫切性更為提高。

裁員速度近19年以來最快

細項數據顯示，疫情爆發重創了2月份的訂單需求。新增銷售額以破紀錄速度銳減，原因之一是來自中國的訂單量直線下滑，由其他海外市場流入的新業務量亦以歷史速度縮減。

更甚者，因產出大幅下降，2月份的積壓工作量同樣以破紀錄速度驟跌，產能過剩問題導致企業要大幅裁員，職位裁減速度錄得近19年以來最快。

中國服務業PMI瀉近半至26.5

而2月份整體投入成本繼續下降，跌幅創2008年底以來最快，原因就是員工成本出現歷來最大跌幅所致。而企業相信，疫情將於未來數月持續，對往後一年的經營信心降至歷史低點。

另外，同日公布的財新中國服務業指數也顯示，疫情爆發最嚴重的中國，2月份服務業PMI「腰斬式」下跌，由1月份的51.8暴跌至26.5，是該指數自2005年11月公布以來，首次落在50以下的衰退區間。

需要注意的是，內地政府近期針對製造業、中小企和受疫情影響較大行業給予支持，產生較明顯效果，但服務業所遭受的現金流損失更多是難以彌補。