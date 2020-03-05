經濟

大行唱淡港銀：股價未反映息差受壓

【明報專訊】聯儲局前晚突然公布減息0.5厘，港元拆息續跌，壓縮銀行息差，銀行股昨日近乎全線向下。花旗銀行發表報告，唱淡本地銀行股，指現價未有反映減息帶來正在上升的風險，將對淨息差較敏感的恒生（0011）和大新銀行（2356）的評級，由「中性」降至「沽售」，另中銀香港（2388）評級由「買入」降至「中性」。銀行股昨日普遍下跌（見表）。

銀行盈利恐現雙位跌幅

花旗預期，聯儲局在本月中及4月底的議息會議，將再降兩次息，進一步影響港銀的淨息差和收入，假設聯儲局減息0.75厘，將令銀行盈利有雙位數字下降。

雖然銀行股目前估值具吸引力，不過淨息差和資產質素面臨壓力，聯儲局減息和銀行同業拆息下降，對淨息差敏感的銀行中期壓力更大。花旗維持匯控（0005）評級為「沽售」，對息差敏感較低的渣打（2888）評級續為「中性」。

昨日本地銀行股近乎全線向下，恒生跌近4%至149.2元，見逾3年低位，中銀香港跌2.44%至25.95元，匯控（0005）險守50元收市跌2.28%，報51.35元，股息率一度達到7.8厘。昨日10年期美國國債利息跌穿1厘，影響保險業投資收益，友邦（1299）跌0.6%。

憂慮經濟前景 恒指偏軟

聯儲局突然減息引發市場憂慮經濟前景，恒指輕微高開後曾挫最多246點，午後一度止跌回升，但收市最終仍回復跌勢，收市跌62點或0.24%，報26,222點，國指升0.35%，報10,521點，主板成交金額1086億元。受惠減息預期，領展（0823）升3.14%，是表現最好的藍籌股。中電（0002）升0.9%，港燈（2638）升1%。恒指夜期昨晚11時半報26260點，高水38點。

渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，若港元拆息續跌，最終銀行可能要下調最優惠利率（P），但由於存款利息已減無可減，銀行或只能單邊減貸款利息，會對利潤做成很大影響，銀行會小心衡量自己資產需要。

星展香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇則指出，除了拆息下跌外，本港經濟下行，銀行會集中向高質素客戶貸款以降低風險，對貸款利率定價有壓力，今年港銀息差受壓明顯。

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