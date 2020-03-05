經濟

投資界指減息非治疫良藥

【明報專訊】美國聯儲局緊急減息半厘，是2008年雷曼倒閉後首次突發減息，但投資界的評論非一面倒看好，反而有不少人認為減息非醫治疫症的良藥。美國資產管理公司領航（Vanguard）直指，聯儲局的聲明性質可能會向市場參與者發出錯誤的訊號。

稱言之過早 減息「高風險」

領航美洲首席經濟師Roger Aliaga-Diaz表示，由於缺乏數據表明經濟會受到嚴重拖累，減息之舉是言之尚早。他認為，新型冠狀病毒的潛在影響存有高度不確定性，在採取如此大規模的行動之前，聯儲局應進一步評估。而根據目前的經濟和病毒相關數據，該行認為緊急減息是一個高風險的下注；如果情况進一步惡化，聯儲局可能會陷入困境。

華僑銀行經濟師謝棟銘指出，緊急減息弊大於利，和2008年全球金融危機不同，病毒對經濟的第一輪影響主要集中在供給側上，而貨幣政策更多是用來解決需求側問題的，「減息當然是大家都喜歡的藥，但是對於供給側的問題，降息並不是對症下藥」。

謝棟銘又指出，當他看到聯儲局這種力度的減息時，他第一反應是聯儲局是否知道一些大家不知道的訊息，尤其是市場擔心的潛在信用危機。他認為，此次緊急減息製造出不少問題，但潘多拉的盒子一旦打開，就不容易關上。

評級機構穆迪亦認為，減息非萬能藥，尤其是突發減息會被視為連央行都驚慌失措，而且減息不能改變消費者的風險偏好，零售、旅遊等行業依舊會因疫情而受到打擊。

相關字詞﹕金融海嘯 領航 減息 聯儲局 美聯儲

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