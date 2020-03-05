經濟

拆息未止跌 H按利息有望降 四大行暫不減P 渣打：未來或隨拆息下調

【明報專訊】美國聯儲局本周二突然宣布緊急減息半厘，昨日香港銀行同業拆息（HIBOR）跟隨美息全線走低，其中與樓按相關的1個月拆息已連跌6天，報1.4厘，見近一年新低，倘再下跌0.2厘，與HIBOR掛鈎的按揭息率將有機會低於現有的封頂水平。金管局昨日把貼現窗基本利率相應下調半厘，不過匯豐等四大銀行均表示最優惠利率（P）維持不變。有分析指，美國若再加大減息，HIBOR將現下行壓力，銀行或有需要減P。

明報記者 溫藹紅、歐陽偉昉

金管局昨將貼現窗的基本利率下調半厘至1.5厘，總裁余偉文表示，聯儲局在預定議息會議外決定減息達半厘，反映它會積極使用貨幣政策以應對疫情可能帶來的經濟風險，但他指疫情未來變化存在不確定性，金融市場仍會出現十分大的波動，投資者必須做好風險管理。

經絡：HIBOR有機會再向下

是次為聯儲局自2008年雷曼倒閉以來首次緊急減息，昨日美元拆息回落，推使HIBOR走低。其中隔夜拆息跌穿1厘水平至0.88厘，1年期拆息跌穿2厘水平至1.9厘；與樓按相關的1個月拆息亦連跌6天，挫15點子（100點子等於1厘）至1.4厘，為近一年來低位，不過對比上一次減息周期的0.5厘以下，現時尚處於高位（圖1）。

目前大部分銀行H按為H+1.24厘，封頂水平為2.5厘，因此1個月HIBOR若跌至1.26厘左右水平，H按利率便會低過封頂水平，供樓負擔有望減少。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，HIBOR未來仍有機會向下，並有機會降低至H按計劃的封頂息率水平，而選用H按的客戶或會因而增加。

不過，本港銀行暫未有宣布更改最優惠利率及儲蓄年利率，按揭市佔率最大的3間銀行，即中銀香港（2388）、匯豐及恒生（0011）表示維持最優惠利率在5厘水平，而同為大行的渣打香港則維持5.25厘。

渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，過去數次加息香港未有跟進，因此銀行最優惠利率可減可不減；但若果美國再快速和大幅減息，將為HIBOR帶來下行壓力，若拆息無法維持在1厘以上，最優惠利率在無辦法之下或需要下調。

銀行存息近零 P「減無可減」

聯儲局在2015年至2018年共加息9次，最多累計加了2.25厘，但同期匯豐的最優惠利率只曾輕微上調0.125厘，且在一年後已重新減回5厘（圖2）。中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，由於對上一次調整息率周期時，本港存貸息率僅分別上落0.125厘，目前銀行存息率降回近零水平已「減無可減」，故基本上已沒有進一步減P空間。

相關字詞﹕陳銘僑 匯豐 金管局 余偉文 H按 最優惠利率 一個月拆息 港元拆息 美聯儲

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