百達資產管理Lydia Haueter：生物科技未來大趨勢

百達資產管理主題股票高級投資經理Lydia Haueter在接受本報專訪時表示，生物科技是未來發展大趨勢，預料長遠具有增長力，生物醫藥將為行業帶來更大貢獻。她續指，在過去數年，由於科技發展如透過人工智能、基因排列及電腦運算等工具作有效分析，促使基因治療法、治療癌症新方法以及醫治腦部的新藥出現，生物科技行業發展亦因此有大躍進。

近日股價急升不理性

事實上，生物科技出現五個大趨勢，包括改變人口結構發展、知識型社會、社會發展加速及複雜性提高、個人化以及科技發展。如在個人化方面，細胞治療法的誕生，讓病人可利用自身免疫細胞發展醫藥產品；科技發展方面，市場上已經出現首個基因療法，可治療罕有基因疾病；知識型社會方面，市場上出口大量研究刊物，當中很大部分來自中國。

近月新冠肺炎蔓延，多國相繼着手研究疫苗。在投資市場方面，如在香港上市的歌禮製藥（1672），因上月初開展新冠狀病毒的臨牀試驗，令公司股價一度急升五成。另一隻美國上市的生物科技股再生元製藥（REGN），其股價於首兩個月升近兩成。

雖然股價做好，但Lydia反指現時所有研究仍處於非常早期的階段，屬剛剛開始於人體上測試。儘管最終會有企業成功研發治療方案，但仍需要一些時間，目前股價急升表現並不理性。

藥物是重要選股指標

在眾多市場中，Lydia認為美國在生物科技板塊的科研技術上具有領導地位，她解釋，美國制度上可讓初創企業從校園的科研中心，迅速發展於商業層面。另外，中國內地亦愈來愈多生物科技公司冒起，並研發出已知疾病的藥物，亦值得密切留意。在選擇生物科技股時，她偏好能研發藥物作治療的公司，如利用藥物治療減少病人覆診次數，甚至不需器官移植亦能挽救生命，該藥物具有價值，同時為病人和社會帶來裨益，極具潛力。

坊間不少生物科技公司仍未有盈利，投資者或因而卻步，Lydia坦言，很多公司正處於「燒錢」狀態，在研發新藥過程中，無論是資源或人力成本亦價值不菲。與此同時，許多公司僅處於早期研發階段，因此她在考慮投資前必須謹慎研究，了解研發的藥物可否出現正面的臨牀結果。亦會與專業人士探討他們對新藥使用和成效的評估，並將獲得的資訊來預測公司盈利收入。

Lydia指出，「傳統而言，第一季是生物科技板塊較弱的時間，因為病人不想或財政上未能在年頭重配藥物。」但綜觀今年，她預計有不少新產品會推出市場，如第一隻以基因治療血友病，以及第一隻治療侏儒症和老人癡呆症的新藥，均有機會獲批准。除此之外，今年更可能有多隻生物科技相關的股份申請上市，為投資市場帶來動力。

黃清瑤 明報記者

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