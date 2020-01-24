世宙兩房業主 損手115萬離場

美聯物業助理區域經理馮根明表示，世宙1座中層A室，實用646方呎三房間隔，原業主去年12月叫價928萬元放售，最新減價至848萬元沽出，即減價80萬元或約9%，實呎13127元。原業主2016年9月以888.5萬元一手購入，持貨3年半後沽貨，帳面蝕40.5萬元或4.5%。

此外，由於當時原業主需付樓價7.5%雙倍印花稅，即涉約66.6萬元，連同佣金等雜項使費，料實蝕超過115萬元離場，料為屋苑首宗實蝕逾百萬元的二手成交。

加州花園洋房1588萬沽 料蝕24%

中原地產市務經理譚永康表示，加州花園水仙徑單號屋，實用1372方呎，原業主最初叫價1700萬元，經議價後以1588萬元沽出，實呎11574元，即減價112萬元或7%；原業主2018年以1750萬元購入，近月因決定移民而急於賣樓套現，帳面蝕約162萬元，由於持貨不足3年，需付樓價10%額印辣稅SSD約158.8萬元，連同其他使費在內，料蝕讓約420萬元或24%。

另代理消息指出，沙田九肚玖瓏山日瓏閣2座高層F室，實用663方呎兩房戶，原業主去年底叫價900萬元放售，最新減價至828萬元售出，實呎72萬元或8%，實呎12489元；原業主2014年底以約849萬元購入單位，持貨6年帳面蝕21萬元，若連稅項等使費，料實質蝕約60萬元或7%。

玖瓏山兩房業主持貨6年蝕60萬

市場亦有多宗低市價成交。利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳都會駅6座中高層E室，實用633方呎，3房1套間隔，原業主最初叫價1040萬元，累減130萬元或12.5%後，新近以市價910萬元成交，實呎14376元。

資料顯示，屋苑6座同類中層單位、實用面積同為633方呎，曾於去年8月以970萬元易手，意味現成交價較去年回落60萬元或6%。原業主2011年以495萬元購入，持貨約9年，帳面獲利415萬元，物業升約84%。