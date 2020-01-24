OCEAN MARINI將開價 最快下周售

OCEAN MARINI已於昨日上載樓書，共提供503伙，會德豐地產常務董事黃光耀表示項目最快本周開價及開放示範單位，有機會下周開售，定價將參考同區樓盤；事實上，會德豐去年8月及9月，已分別推出日出康城9A期MARINI、9B期GRAND MARINI，至今累售875伙，套現逾72億元，平均成交呎價15935元。

黃光耀：料樓價第二季將反彈

對項目於疫情持續下推盤，黃光耀表示並不擔心，相信在新盤帶動之下，未來數星期市場氣氛將會好轉。他續指，本港樓價在2003年SARS期間曾下跌，惟當年年底已見反彈；因此，目前樓價雖見調整，惟幅度不大，相信今年第二季將會反彈。

提供503伙 逾八成屬2、3房

會德豐市務助理總經理陳惠慈補充，OCEAN MARINI主打2房及3房單位，佔項目整體單位數量超過80%，亦提供小量4房單位；就樓書所見，項目樓高63層，分為1A座及1B座，實用面積450至1476方呎，另設平台特色戶及頂層特色戶。

除OCEAN MARINI外，去年10月公布首張價單後一直未推售的恆大‧珺瓏灣2期，日前修改優惠條款後，發展商上載銷售安排，推出首輪250伙；恒大表示，因應新冠狀病毒肺炎情况，為準買家健康着想，決定分三天分段發售，令售樓流程更暢順。

恆大‧珺瓏灣2期是次將分批推出第5座及第5A座「天瓏」共250個單位，首天銷售為3月7日(周六)、推出141伙，以抽籤形式發售；其後於3月14日、3月28日分別推售58伙及51伙，以先到先得方式發售。

恆大‧珺瓏灣2期周六起先推141伙

此外，信置(0083)深水埗一號九龍道昨更新價單，「超級D」折扣由原先的7.5%至8.5%減至6.7%，平均變相提價約1%，並於本周六(3月7日) 生效，項目過去兩周累售13伙。