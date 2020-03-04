四大核心區商舖空置逼一成 空置舖位半年急升43% 銅鑼灣重災區

明報記者 甘潔瑩

美聯統計四大核心區156條街道、共涉7503間商舖，因是次調查於農曆新年前、後進行，數據主要反映社會運動發生逾半年後的具體市况。四大核心區中，以銅鑼灣舖位空置率最高、達12.2%；中環居次，空置置率11.8%，另尖沙嘴、旺角舖位空置率，分別為10.9%及6.4%。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指，四大核心區地舖空置率全線上升，以傳統旅遊區情况最嚴重，其中銅鑼灣的空置率。更是該公司有統計紀錄以來新高，主要是由於社會運動的衝突經常發生於銅鑼灣，對區內的影響最為直接。至於旺角商舖空置率則為四區最低，為6.4%，相信與該區有較多本地消費支持有關。

陳續指，若按街道性質分類，旅客街及本地消費街的表現呈兩極化，主打遊客生意的一線街及多條食街的吉舖數目明顯增加，如過往依賴遊客消費的尖沙嘴加連威老道，共有29間吉舖，為統計街道中，最多吉舖的街道。

街道計加連威老道29間吉舖最多

美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，農曆新年前，新冠肺炎於本港爆發，但上述數據對舖市的影響，預計要待今年第三季的數據才全面反映，預計至今年第三季，銅鑼灣商舖空置率仍是四大核區中最高，預計達14%至15%；同屬旅遊區的尖沙嘴及中環，預計空置率將升至13%至14%；旺角空置率將升至9%至10%。

展望後市，美聯旺舖董事盧展豪預計，疫情肆虐使零售市况雪上加霜，舖市進入調整期，至今年第三季，四大核心區的吉舖數量，將較現時再增加逾200間至約900間，整體空置率最高料達12.5%。

舖位租售價錢料至今年底跌40%

此外，核心區舖位租、售價錢至今年底，將從現水平再跌40%，重返2006至2007年水平，不排除重返2003年SARS時的惡劣情况。

學者:嚴峻情况與2003年SARS類似

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，目前商舖市道確與2003年SARS情況類似，因疫情影響大眾消費信心，令部分商戶結業，從而令吉舖增加。他認為，疫情構成生命風險，但病毒不會長期存在，因會研發疫苗治療，待疫情穩定後，經濟將重拾升軌，屆時吉舖將減少。