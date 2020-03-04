湯文亮:現在放寬辣招是浪費彈藥

撤SSD 現有業主不應受惠

香港政府即將派包機接滯留在湖北的香港人，一般市民都沒有什麼意見，甚至認為是德政，但如果有香港人在武漢封城之後堅決去湖北武漢，現在又要求政府派包機接走他們，我相信大多數香港人都會不同意。

政府推出SSD已經有10年，買樓的人早已知道如果在三年內賣樓是要付SSD，這當然是一個風險，但這是一個已知的風險，所以不能以逃生門要求政府撤銷SSD。其實，就算政府撤銷SSD，都是從即時開始，以後買樓的人即使在三年內賣走，也不用付SSD，至於以往買樓的業主，在三年內賣出仍然要付SSD，在政府推出SSD的時候也是一樣，在推出之後買樓的人才要付SSD，推出之前買樓的業主是毋須繳付，我認為以「逃生門」叫政府撤辣的人未有察覺這一點。

樓市受累政局疫症 撤辣幫助不大

其實我有多少不明白，樓市現在情况並不是斷崖式下跌，而是成交量非常少，原因是新型冠狀病毒肺炎疫情以及本港政局不穩所引致，並非是任何辣招做成，撤辣的幫助不會太大。現在政局已稍為緩和，最緊要做好防疫工作，待幾個月之後，政局穩定，新冠肺炎病毒退卻，解除封關，成交量自然回升，現在連居屋中籤的人亦不揀樓，放寬辣招又有何用？

倘若在疫情減弱，政局穩定以及解除封關之後成交量仍然低迷，政府才考慮放寬一些辣招或者逆周期措施，才會收到實質效果，現在放寬辣招是浪費彈藥。

我非常明白成交量太少令物業代理搵食艱難，但其他行業又何嘗不是？差不多全部都搵食艱難，政府怎可能因為成交量低，物業代理搵食艱難而放寬辣招，既然知道政府是不會放寬，又何必浪費時間？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]