周顯：市况特殊 DQ應寬限

話說這種DQ，其取消要求通常是要求公司回復正常的營業額和利潤，或者是收購合併一些合資格的公司，諸如此類，但是在今時今日的市况，根本沒有可能做到。

可予一年半載爭取「復活」

當然，DQ不合格的公司，是合法的權力，OK。我不去爭拗是否可以保障到小股東了，還是坑害了小股東，但是在今時今日，要求寬限時間，等他們有多一年半載的時間去爭取「復活」，至少等到疫情過後，這總不算太過分吧？

所以，我可以從以上的證據，得出結論，就是當局是完全和政府的政策背道而馳，和政府作對，和財政司長作對，和市民作對，以及對於整個社會，整個商界，根本沒有一點點的同情之心。

最後錄出創業板上市委員會的成員，以供參考（其實是呃字數）：主席韋安袓，副主席白禮仁、嚴玉瑜，當然成員李小加，成員BHATIA Renu、陳朝光、陳惠仁、陳婉珊、周弋邦、戴福瑞、EMSLEY Matthew Calvert、高樂毅、劉伯偉、李雋、羅愛琪、NIXON Charles George Rupert、包凱、蒲海濤、羅弼士、孫瑩心、SWIFT Joseph Daniel、任安諾、華裕能、WONG John William Pei-Kea、黃宇錚、楊凱蒂、葉禮德，總的來說就是一班不知民間疾苦的離地上流。

[周顯 投資二三事]