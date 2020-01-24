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經濟
2020年3月4日星期三
技術取勝
投資策略
百分百擔保貸款 利息歸政府 銀行憂「白做」 按證︰業界可收費
盈利食肆申九成擔保貸款 四度吃銀行閉門羹
銀公擬設新框架審批信貸資料庫
美緊急減息半厘 夜期曾高水逾300點
事隔6年 花旗再推衍生產品
HKTVmall 2月訂單按月急升46％ 交易額4.8億 按年增近1.7倍
疫情累銷售 標普點名3內房高危
標普：港鐵客量跌 威脅信貸評級
中信國際電訊去年多賺5.4%
物管股燁星超購850倍 明截孖展
彭博：渣打醞釀撤換行政總裁
優品360兩港島舖逆市加租
HIBOR全線跌 7銀行減存息 分析：美減息LIBOR跌拖累
百濟神州去年虧損擴大四成
餐飲股利寶閣盈警 去年料蝕5500萬
聯儲局緊急減息0.5厘應對疫情 道指低位反彈700點後變倒跌300點
澳洲央行搶先減息1/4厘
股神趁跌市撈達美航空
張兆聰：小注汽車代理股 吼中升永達
植耀輝：新能源車板塊 下半年再炒過
技術取勝：恒生或反覆試150元
李書福效法馬斯克 進軍太空 拓商業衛星
劉思明：科網見獲利 基建較可取
周顯：市况特殊 DQ應寬限
湯文亮:現在放寬辣招是浪費彈藥
四大核心區商舖空置逼一成 空置舖位半年急升43% 銅鑼灣重災區
柴灣Cinema City舖 叫價減四成至1億
OCEAN MARINI將開價 最快下周售
發展商賣樓加強防疫
世宙兩房業主 損手115萬離場
興勝觀塘廠廈申建酒店
百達資產管理Lydia Haueter：生物科技未來大趨勢
技術取勝：恒生或反覆試150元
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【明報專訊】中生製藥宜守住10.5元（圖）
普拉達27.5元有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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