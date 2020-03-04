植耀輝：新能源車板塊 下半年再炒過

【明報專訊】上周跟大家分享過一隻美股維珍銀河，其股價在公布業績虧損擴大後顯著波動。外太空旅行對一般消費者而言太過遙不可及兼且離地，所以筆者還是踏實一點，研究電動環保車行情。電動車概念可說是繼5G及手機設備後，另一個近年長炒長有之板塊，其中Tesla效應可謂功不可沒，自宣布上海設立超級工廠及正式交付Model3後，相關概念股包括比亞迪（炒作其「刀片電池」效能）以及贛鋒鋰業（1772）（向Tesla提供電池級氫氧化鋰產品）便炒個不亦樂乎。
此外，去年赴美上市之蔚來汽車亦公布一大型合作計劃。上周該公司宣布將於合肥建設蔚來中國總部、研發及生產基地等8個項目，總投資額達到1,020億元（人民幣，下同）。
按照合肥市政府對外披露之資料，蔚來汽車預計今年營收達到148億元，2024年擬上市6至8款車型，營收達到1,200億元。此外，有意於2025年前到科創板上市。不過，蔚來一直處於「燒錢」狀態，何時才能達至收支平衡仍屬未知之數。
國家重點支援行業
至於本地電動車概念股，股價早已被大幅炒上，贛鋒鋰業便由20元水平，短時間內暴升至最高38元水平。可以肯定的是，在穩增長前提下，汽車板塊仍將會是內地重點支援行業之一，新能源汽車、電動車之發展亦會加快，所以下半年可能會有新一輪炒作。只是現階段已出現過分炒作，因此大家宜暫觀望會較適合。