澳洲央行搶先減息1/4厘

澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）表示，澳洲已感受到疫情的影響，在截至3月的季度，GDP增長可能比此前預期更疲軟，本地支出也可能受到衝擊。鑒於形勢變化，難以預測疫情的影響有多嚴重及其持續的時間，未來有可能再減息。

行長：已感受疫情影響

昨同樣宣布減息的還有馬來西亞央行，它減息0.25厘，將隔夜政策利率降至2.5厘，創9年低位。該國央行上次減息是於1月，以提振10年來最慢的經濟增長。馬來西亞央行表示，疫情在首季將主要通過旅游業及製造業影響大馬經濟，刺激措施將有助提振下半年經濟活動，惟經濟存在下行風險。加皇資本市場（RBC Capital Markets）預計，加拿大本周也會減息。

（綜合報道）

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