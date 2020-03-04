澳洲央行搶先減息1/4厘

【明報專訊】澳洲央行昨率先宣布減息0.25厘，將基準利率降至0.5厘創歷史新低，並將在必要時再次減息，澳元兌美元昨升0.5%高見0.6575。已連續28年未出現衰退的澳洲，受疫情影響令旅遊及出口領域轉弱。澳洲央行當前的挑戰，源於近年因應貿易戰及低通脹而採取的刺激措施，令央行的彈藥接近耗盡。在宣布減息前幾天，市場仍預期澳洲減息的機會率只有15%。在聯儲局主席鮑威爾上周五透露將為保護美國經濟而採取行動後，情况發生變化。利率期貨數據在本周一已預示，聯儲局快會議減息0.5厘。
澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）表示，澳洲已感受到疫情的影響，在截至3月的季度，GDP增長可能比此前預期更疲軟，本地支出也可能受到衝擊。鑒於形勢變化，難以預測疫情的影響有多嚴重及其持續的時間，未來有可能再減息。
行長：已感受疫情影響
昨同樣宣布減息的還有馬來西亞央行，它減息0.25厘，將隔夜政策利率降至2.5厘，創9年低位。該國央行上次減息是於1月，以提振10年來最慢的經濟增長。馬來西亞央行表示，疫情在首季將主要通過旅游業及製造業影響大馬經濟，刺激措施將有助提振下半年經濟活動，惟經濟存在下行風險。加皇資本市場（RBC Capital Markets）預計，加拿大本周也會減息。