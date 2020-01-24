聯儲局緊急減息0.5厘應對疫情 道指低位反彈700點後變倒跌300點

上次緊急減息為12年前雷曼倒閉

聯儲局的聲明稱，疫情給經濟活動帶來了不斷變化的風險，鑑於這些風險，並要支持實現最大就業及價格穩定的目標，因此決定減息。聯儲局主席鮑威爾其後補充，聯儲局認為「經濟前景面臨風險」，因此選擇採取行動。他說，聯儲局官員看到新冠病毒對經濟前景產生重大影響，因此緊急減息。聯儲局宣布減息前，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）牽頭舉行7國集團（G7）財長及央行行長電話會議。會後聲明顯示，G7集團願意以財政及貨幣政策，應對疫情對經濟的影響，並隨時準備採取合作行動，惟未具體列明協調措施。市場曾對此感到失望，使道指在開市不久挫350點。聯儲局宣布減息後，刺激道指一度由低位反彈700點，但很快便無以為繼。泛歐Stoxx 600指數在減息消息公布後，一度升逾3%，其後升幅收窄至2.2%左右。

聯儲局公布減息後，美國10年期國債孳息率跌穿1.1厘。資金湧入安全資產，日圓兌每美元升至107.4。期金升逾40美元，升穿每盎司1640美元。市場憧憬油組及盟友擴大減產，國際油價昨晚升逾2%，布蘭特期油在每桶53美元徘徊，紐約期油升穿每桶48美元左右。

特朗普減息前Twitter再施壓

聯博資產管理公司（AllianceBernstein）的經濟師Eric Winograd稱，聯儲局顯然決定不等形勢惡化先減息，未來幾天的疫情可能會令人擔憂。他預期，聯儲局仍可能在3月18日的會議後再次宣布減息。

昨日的G7會議聲明稱，鑑於疫情對全球增長的潛在影響，G7承諾將使用所有適當的政策工具來實現強勁、可持續的增長，並防範經濟下行的風險。除擴大醫療衛生的力度，G7集團財長也準備採取行動，包括採取適當的財政措施，以支持經濟；G7央行也將繼續履行職責，保持價格穩定和經濟增長，並維持金融體系的彈性。

澳洲央行昨已搶先出手減息（見另文），美國總統特朗普在澳洲減息後，曾加緊向聯儲局施壓，發推文呼籲聯儲局應大幅減息，否則較高的借貸成本，將使美國經濟處於不利地位。在聯儲局昨減息後，特朗普又發推文，敦促聯儲局再進一步減息。

歐央行：必要時採措施

主要央行近日相繼釋出寬鬆信號。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，準備在必要時採取適當措施。歐洲央行的關鍵利率已降至負0.5厘。消息人士向路透社稱，歐洲央行可能採取的行動之一，是為中小企業提供定向長期再融資操作（TLTRO）。日本央行已於周一向金融機構提供5000億日圓（約361億港元）期限兩周的借款，又購入破紀錄的1014億日圓（約73億港元）ETF托市。

（綜合報道）

[國際金融]