HIBOR全線跌 7銀行減存息 分析：美減息LIBOR跌拖累

明報記者 溫藹紅、歐陽偉昉

若與上個交易日比較，隔夜、一周及兩周港元拆息分別跌約12個基點（100個基點等於1厘），報1.12厘、1.24厘及1.33厘；1個月拆息續跌7個基點至1.55厘，已經連續下跌5日，創5個月以來低位。至於反映銀行資金成本的3個月拆息連跌7天至1.77厘；6個月期拆息跌穿2厘，回落至1.97厘；1年期拆息微跌至2.09厘。

1個月拆息續跌至1.55厘 見5月低位

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，港元拆息下跌受美息下跌影響，近日疫情在全球蔓延，資金流入避險貨幣美元，另外市場已預期美聯儲局減息達半厘，拖低美元息口，港元拆息同被拖低。

而港匯未有大幅變動，截至昨晚9時30分報7.7774，升7點子（1元等於1萬點子）。

昨日7家本地銀行均削減港元定存年利率，當中恒生銀行減息幅度最多大劈0.3厘，3個月及1年期存息僅分別為1.6厘及1.4厘。

林俊泓：疫情蔓延 資金避險流入美元

不過，恒生於周一宣布，個人或私人銀行客戶以合資格新資金結餘，設立4個月或半年港元定存戶口，或者為本月份到期的定存續期，可獲2.2厘特優惠年利率。中銀香港（2388）以現有資金敘造的1年期存息亦削減0.25厘，報1.6厘。以3個月定存年利率來看，渣打香港及富邦香港均削0.15厘；星展香港及招商永隆亦減0.05厘。

恒生大劈0.3厘 大新不減反加

另大新銀行（2356）不減反加，三個月至九個月以下存期年利率全線上調0.1厘，其中存款20萬至50萬元以下及50萬元至500萬元以下之存息，分別增至2.1厘及2.2厘。