物管股燁星超購850倍 明截孖展

另外3隻新股未足額

本報統計，各券商中，輝立借出53億元，耀才借出40億元，信誠借出26億元，內地券商富途借出15.49億元。資金湧入物管股，其他新股受冷遇。據統計，與燁星同期開始招股的工程股生興（1472）、風扇製造商蜆壳電業（2381）及影視股煜盛文化（1859）孖展暫時均未足額。今日截止認購的服裝標籤生產商常達（1433）則錄得孖展超購58倍。

物管板塊受追捧，亦與去年行業新股表現佳有關。統計去年上市的8隻物管股表現，其中7隻首日掛牌均升，升幅由5%至42%不等，較小型公司如銀城生活服務（1922）亦曾於首日炒上逾一成。若有意長揸，亦有6隻物管股至今錄升幅，其中如保利物業（6049）愈升愈有，至今較招股價升九成。截至昨日，現價較招股價下挫的則分別為鑫苑服務（1895），跌9.6%，銀城生活服務，跌12.8%。