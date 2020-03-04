中信國際電訊去年多賺5.4%

對於新冠肺炎影響，辛悅江認為，疫情在澳門目前已基本受控，影響更主要集中在漫遊業務收入減少。不過，他強調，如果疫情在4月改善，相關損失亦可以在下半年彌補，現階段看疫情對集團業務收入影響有限。

年中開始在澳門提供5G服務

另外，他表示，疫情對集團5G建網進度並無影響，認為疫情反而成為加快5G建設的契機，增加5G應用場景如智慧醫療、網上學習等，體現5G的價值。

受累於移動電話手機及設備銷售收入大跌30%，集團去年總收益按年跌4.8%至90.14億元；當中移動通訊服務收入錄得12.43億元，按年跌2.6%；後付費用戶數目增加5.4%至約35萬；集團佔澳門移動市場份額約41.0%。

不過，集團期內互聯網業務收入錄得10.65億元，按年增5.5%，當中於寬頻用戶增加約3%，令其光纖寬頻服務收入增加。