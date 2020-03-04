標普：港鐵客量跌 威脅信貸評級

營運所得資金債務比將降到15%至20%

港鐵昨日的股價收報43.3元，升0.58%。標普估計，港鐵今年的總收入按年會有近10%下跌，經常現金流亦明顯下跌；亦料本地的客運量按年跌10%至15%，機場快線的跌幅更大。從今年1月份本地乘客量已按年跌20%，港鐵已減少非繁忙時間班次應對。到2月份首兩周的載客率亦跌50%，但是當疫情受控下，載客率有望回升。非運輸業務的經營現金流亦在年內顯著下跌，港鐵還要在2、3月份為商場及站內中小店舖租戶提供五成減租紓困，標普估計港鐵從商業及地產管理所得收入會按年跌20%至30%。

同時，港鐵的營運成本大部分不具彈性可予調整，並因應此前示威活動後站內設施受破壞而要維修，並預料港鐵今年的資本開支會達140億至150億元，當中有50億至60億元用於收租物業，以取得租金收入去支持維修及提升鐵路。

不過，因為沙中線紅磡站建設質量出現問題，標普認為，一旦港鐵有違建設合約條款，港府可向港鐵討回79億元項目管理費，預料進一步弱化港鐵的信貸質素，甚至超越預期，及弱化政府對港鐵的支持。該行視港鐵為在經濟面對挑戰環境下代政府執行社會紓困措施的重要平台，加上港府持股75%，因此信貸評級會與港府等同。