疫情累銷售 標普點名3內房高危

景瑞億達泛海有流動性壓力

該行指出，多地售樓處依舊關閉及人流大減，春節後數周住宅銷量持續低迷。受工地停工影響，項目交付進度及房企營收確認可能滯後，行業槓桿水平與盈利能力有可能被拖累。而由於銷售收入是開發商最重大的資金來源，因此在兩種情景下，最先受到衝擊的是流動性，並預計除非採取其他措施或支持，否則景瑞、億達中國及泛海控股或在接下來幾個月內將面臨流動性壓力。但該行認為，大部分開發商將能夠渡過流動性緊張時期，主要源於其在銷售額下降的情况下，可靈活地控制支出，且多家房企於年初至今已大量發行境外債券，增強流動性。

富力2月合約銷售急跌59%

事實上，疫情將多隻內房2月合約銷售額腰斬，當中港人熟悉的富力地產（2777）2月份合約銷售額按年跌近58.7%﹔遭點名的景瑞二月份合約銷售跌62.1%﹔而早前與富力同時獲批發行新H股的首創置業（2868）二月份合約銷售更要跌83%。龍頭股之一萬科（2202）則表現較好，2月份合約銷售額為280.3億元人民幣，按年僅跌35.1%（見表）。

對於疫情的未來發展，標普作出兩項壓力測試，在未計及政策放寬及內房或採取額外措施下，假設疫情於3月觸頂，售樓處將局部重新開放，銷售將逐步恢復至5月，並認為此情况發生機率較高，屬基本情况，將導致房企銷售比原預期的2020年合同銷售預測跌15%。然後若疫情於4月才觸頂，即7月月度銷售才開始完全復元，情况更加嚴峻下，將導致內房銷售較該行原預期2020年合同銷售預測下降20%。標普指在基本情况和更嚴峻情况下，分別有24%和32%內房的評級與展望可能面臨下調壓力。