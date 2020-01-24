HKTVmall 2月訂單按月急升46％ 交易額4.8億 按年增近1.7倍

明報記者 蕭嘉聰

HKTVmall上月訂單總商品交易額按年升近1.7倍至4.82億元，較上月亦增42.6%。港視昨日收市報4.53元，微升0.89%。集團指出，新冠狀病毒肺炎疫情下，本港市民留在家中時間增加，對前往人多擠迫地點的意欲減弱，令2月業務增長動力持續。

除此之外，疫情為香港帶來前所未有的挑戰，亦無人能夠估計會維持多久，但集團觀察所得，香港消費者現時較以前更傾向及頻密地透過網上平台如HKTVmall等購物，特別是抗病毒或保護性產品及生活必需品。

逐步改善客戶「不愉快經歷」

集團預期，經過數個月的網購體驗後，部分客戶可能會將購物行為由線下轉為線上，並指由於過去兩個月的瀏覽量及業務量較預期大增，令部分HKTVmall客戶在網購及配送時遇到「不愉快經歷」，集團已逐步推行措施改善，包括與Baleno、CATALO、佐丹奴（0709）及鴻福堂（1446）合作，將現有的O2O門市及流動自取車的自取點數目增加至100個。另外，HKTVmall本月將推出「邀請購買平台」，加上「客戶基礎分類」持續改善過程，提供更好的客戶體驗。物流方面，執貨及包裝運作已增至兩更人手，會根據業務量的發展再調整，並聘用多間第三方物流公司及個人外判商，增加最後一哩（the last mile）配送的彈性。

物流壓力紓 免運費金額下調

HKTVmall最近訂單大增，2月兩度調高免運費金額，普通及VIP會員曾劃一上調免運費金額至800元，買滿200元門市自取可免運費，否則需付80元運費。平台於上周公布，由於物流壓力稍微紓緩，普通及VIP會員免運費金額分別下調至500元及350元，門市或自取點維持200元不變，普通會員運費為80元，VIP會員、門市或自取點的運費為40元。