美緊急減息半厘 夜期曾高水逾300點

恒指倒跌 26000以下牛證重貨急增

道指在周一晚上報復式反彈近1300點，投資者看好後市接近見底，昨日收市後，恒指上下1000點的牛證街貨比例高達87%，重貨區主要集中在25,900點至26,000點，該區間的街貨量相等於2078張指數的街貨。恒指昨日雖然倒跌，仍守在26,200點以上。

恒指上下千點牛證街貨比例達87%

昨日恒指牛熊證均有投資者均見加倉，亦有部分相當貼價的牛證止賺離場（見表）。據摩根大通的數據，截至昨晚9時30分，收回價在25,950點至25,999點的恒指牛證減少2.6億份街貨，但仍有5.58億份街貨，相當於1082張期指；而收回價在25,900點至25,949點的恒指牛證，則增加2.1億份街貨，現有相等於996張期指的街貨量。熊證方面，最貼價為收回價26,800點至26,849點的熊證，昨日街貨量增加至相等於622張期指。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，昨日流入的資金仍以牛證為主，開淡倉的投資者不算多。整體市場氣氛認為恒指跌至現時水平值得撈底，有投資者在早段恒指高開升至26,500點時平倉獲利。個股牛證方面，他指近日較多投資者憧憬有政策托市而留意內房股，另外近期基建和建材股走勢不錯亦吸引資金流入。

翁世權：市場聚焦內房基建建材股

受惠前晚夜外圍做好，恒指昨日高開最多升過290點，不過中午路透社引述消息指出，G7財長會議應對疫情的聲明，擬沒有提出央行共同減息或要求政府增加開支，降低市場對央行減息的預期，恒指午市掉頭向下，收市報26,284點，跌6點，國指報10,485點，跌1點，主板成交1165億元。

藥股跑贏大市 中生製藥升近3%

藥股跑贏恒指，中生製藥（1177）和石藥（1093）分別升2.99%和2.01%，騰訊（0700）升1.13%，但未能支持大市。

另一方面，恒生（0011）昨跌1.58%，為跌幅最大藍籌，友邦（1299）跌1.24%，匯控（0005）股息率昨日高見7.6厘，惟股價仍跌0.25%。