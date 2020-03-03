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力寶中心減租兩成 每呎叫租低見46元

【明報專訊】受武漢肺炎疫情影響，核心商廈市况大不如前，無論放租或放售，均有業主願意減價，金鐘力寶中心最新有單位每方呎叫租46元放租，減價超過兩成，亦有單位以意向呎價約2.5萬元起放售，並進一步擴大議價空間至一成。

3年前呎租曾高見78元

美聯商業區域營業董事周永亨表示，上述力寶中心一個2座2506室，面積約2,337方呎，業主原以呎價59元放租，現減價至46元，減幅超過兩成，即每月叫租約10.7萬元，屬全幢近期叫租最低水平。資料顯示，該廈2017年曾有單位以呎租78元租出，為該廈近年呎租新高，今次放租單位意向呎租較高位平逾四成。

四相連戶9120萬放售 意向呎價2.5萬

另中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生亦指出，力寶中心2座4樓07至10室，為四相連單位，總面積約3,648方呎，以意向呎價約2.5萬元交吉放售，涉及總金額約9,120萬元，同時亦以每呎約55元招租。謝氏稱，該單位近期適逢單位工程完成，業主議價空間亦進一步擴大至一成。謝氏續稱，力寶中心2座最高成交呎價為3.9萬元，該成交位於該廈26樓雙連單位，總面積約3,341方呎，於2018年初成交，而低層單位成交呎價最高為3.7萬元，該單位為2座5樓11至12室，面積約2,199方呎，於2018年初錄得。

相關字詞﹕商廈減價 商廈減租 力寶中心

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