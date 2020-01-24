地產代理分行4個月減134間 20月新低

另地監局數據顯示，截至上月29日，個人持牌地產代理共39328人，較1月微增6人，連跌兩個月後略回升。事實上，面對疫情未見有緩和迹象，美聯早前已宣布，集團主席黃建業由本月起帶頭減月薪四成，所有執行董事亦要減薪，為期3個月。另美聯住宅部行政總裁布少明表示，樓市短線難望回勇，預期今年首季一、二手交投勢成近4年同期新低。

利嘉閣上月見紅

利嘉閣總裁廖偉強表示，上月樓市交投萎縮，公司全月佣金收入約8000萬元，較1月收益減少並錄虧損。

不過，早前強調員工不會減薪的中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原住宅部上月仍能保住保本防線。他指出，上月整體一手成交雖然只有353宗，但二手交投不俗，上月住宅部佣金收益2.4億元，較1月錄約2.34億元，按月增加600萬元或2.5%。陳續指，對本月市况不悲觀，因預計本月將有多個新盤推出，估計本月佣金收益可上升至3.5億至4億元，即按月有機會增加46%至67%不等。