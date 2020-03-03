琨崙特色戶1個月兩撻訂

天寰7伙特色戶送車位

不過，琨崙另一個青玥琳洋房30A單位，昨以招標形式售出，成交價2888萬元(連車位)，以單位實用2386方呎計，實呎1.21萬元。華懋亦上載銷售安排，琨崙本周五(6日)將加推8個特色戶招標。信置(0083)旗下入伙逾10年、早前再上載樓書的馬鞍山銀湖‧天峰，本周五亦推出4伙分佈於第3、8座63至68樓、實用1206至1671方呎的連平台和天台特色戶招標。

另港鐵(0066)屯馬線一期2月14日通車後，建灝地產投資部經理鄭智荣指，集團旗下啟德現樓天寰增設新優惠，目前推出的7伙特色戶，包括6伙4房戶(實用1410至1540方呎)、及1伙3房單位(實用1342方呎)，買家可獲贈最高價值達321萬元車位一個。鄭補充，天寰2017年推出至今累沽810伙，相等於單位總數822伙的98.5%，套現逾95.5億元。

WEST PARK兩房實呎逼2.2萬破頂

主要新盤昨日售逾16伙，其中1月底開展銷售累沽24伙、套現1.65億元的興勝創建（0896）深水埗現樓WEST PARK，最新以737.5萬元售出20樓A室，屬實用面積339方呎兩房戶、實呎21755元，呎價創項目新高。

海日灣II今年首開齋

在疫情持續下，發展商均以銷售餘貨為主；億京大埔白石角海日灣II，錄得今年首宗成交，透過招標售出1伙特色戶，為第12座地下實用面積1066方呎、連991方呎花園特色戶，成交價1903.9萬元、實呎17860元。