經濟

香港地產

柯士甸山道豪宅1.3億沽 疫症爆發後最大宗

【明報專訊】除新界上車屋苑個別單位做價回升外，山頂亦錄得近月罕見的大額豪宅成交。市場消息指，山頂柯士甸山道22號一個單位，雖然減價約千萬元，但仍以約1.3億元售出，為武漢肺炎在港爆發後，市場上最大宗二手成交。

實呎逼6萬 29年升值18倍

上述成交單位為柯士甸山道22號一個B室，實用面積2221方呎，原以1.4億元放售，並同時叫價13.5萬元放租，據悉單位最新以約1.3億元連兩個車位售出，實呎5.85萬元。原業主於1991年12月以680萬元購入，持貨29年，帳面獲利1.232億元，物業升值18倍。

馬會5800萬沽碧蕙園 54年升385倍

另土地註冊處顯示，東半山碧蕙園錄得近15個月來首宗成交，單位為C座低層55室，實用面積2257方呎，成交價5800萬元，實呎25,698元，屬市價水平，屋苑對上一宗成交要追溯至2018年11月。原業主為香港賽馬會，於1966年15萬元購入單位，持貨54年後帳面獲利5,785萬元或385倍。

不過，亦有部分豪宅蝕讓，西半山羅便臣道80號2座高層C室，實用面積855方呎，3房間隔，最新以約2700萬元易手，實呎31579元。原業主為擁內地背景、但持香港身份證人士，於2015年以約2798萬元購入，現帳面蝕約98萬元，連同買家當年購入時需付樓價8.5%、即約234萬元雙倍印花稅，連同其他使費等計，料實蝕約360萬元或近13%。

相關字詞﹕柯士甸山道 碧蕙園 縉城峰 羅便臣道80號 蝕讓成交 豪宅成交

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