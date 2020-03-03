將軍澳3月兩天21宗 急升9倍

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳區內多個主要屋苑相繼已錄得本月首宗成交，主要為分佈於港鐵將軍澳站周邊的屋苑，包括將軍澳廣場、SAVANNAH、帝景灣、海翩滙及君傲灣等。同時，區內屋苑清水灣半島本月亦已錄得2宗成交，其中一宗位於6座中高層B室，實用面積533方呎，屬2房間隔，新近以760萬元成交，實呎14259元，屬市價水平。原業主於2012年10月以460萬元購入，持貨約8年，帳面獲利300萬元或65%。

元朗周末18宗 按周升六成

元朗區方面，雖然本月暫錄5宗成交，與上月同期相若，不過，區內屋苑於剛過去周末則共錄得18宗成交，按周升逾六成。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區自上月下半月開始交投轉旺，成交以減價盤為主，而區內屋苑尚悅最新接連錄得5宗成交，其中一宗位於2座中層C室，實用面積659方呎，屬3房1套間隔，新近以735萬元成交，實呎11153元。原業主於2014年8月以587.3萬元購入一手購入，持貨近6年，帳面獲利147.7萬元或20%。